艾普斯坦案美國會將取證 麥克斯威爾拒回答問題

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）明天將接受美國國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。

法新社報導，麥克斯威爾因招募少女給名譽掃地的金融家艾普斯坦而被判處20年有期徒刑，她將透過視訊連線在獄中接受聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（Committee on Oversight and Government Reform）的質詢。

美國政府近期釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案，儘管外界普遍預期不會再有新的起訴，但隨著與這位遭定罪性犯罪者的關係曝光，不少政商領袖捲入醜聞或辭職下台。

聯邦眾議院監督暨政府改革委員會正在調查艾普斯坦與權貴的關係，以及關於他犯罪資訊的處理方式。

然而，路透社報導，根據聯邦眾議員肯納（RoKhanna）今天致聯邦眾議院監督暨政府改革委員會主席柯默（James Comer）的信函，麥克斯威爾計劃行使美國憲法第5修正案賦予的免於自證己罪特權，並拒絕回答所有實質性問題。

艾普斯坦2008年因勸誘未成年者賣淫而被定罪。他與全球富豪權貴之間的廣泛聯繫，尤其是在他2009年獲釋後，已成為全球政壇極具爭議的話題。

2019年，艾普斯坦在等待未成年人性販運罪的審判期間死於獄中，死因遭裁定為自殺。

麥克斯威爾的律師已敦促國會給予她法律豁免權，以便她在取證中作證，但遭到國會議員拒絕。

她的辯護團隊表示，在無法獲得豁免的情況下，麥克斯威爾將行使第5修正案賦予的權利，以避免自證其罪。

她的律師團在一封信中說：「在這些情況下繼續進行程序，除了純粹的政治作秀之外，沒有其他目的。」

艾普斯坦 威爾 美國
