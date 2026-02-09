美財長貝森特批大陸投機者攪局金市 道瓊破5萬點是川普經濟學有力證據

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長貝森特指出，上周黃金市場劇烈波動是大陸投機者在攪局。路透
貝森特在福斯新聞節目中說：「金價波動——中國那邊的情況變得有點失控。他們不得不調高保證金要求。所以在我看來，金價像是典型的投機衝頂回落。」

美國11 月期中選舉即將來臨，貝森特拿道瓊工業指數突破5萬點的創紀錄表現為例，做為美國經濟正邁向擴張周期、且惠及基層大眾的證據。

此外，貝森特建議參院應開始就聯準會（Fed）主席人選舉行聽證會。他指出，美國總統川普 1 月 30 日提名接替鮑爾的華許，先前獲得聯準會理事任命時曾得到參議院廣泛支持；即使有人揚言封殺，提名的聽證程序仍應照常進行。

在Fed政策方面，貝森特表示，他預期央行在縮減資產負債表會保持謹慎。

他指出：「我不認為他們會採取任何躁進之舉。他們已經轉向充裕準備金政策，這確實需要較大規模的資產負債表，所以我認為他們可能會按兵不動，至少花上一年的時間來決定下一步該怎麼做。」

貝森特 美國
