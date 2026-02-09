快訊

1.25兆國防特別預算續卡關！白宮說話了「力挺台增軍費至GDP的5%」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普車隊5日結束華府「全國祈禱早餐會」後返回白宮。路透
美國總統川普車隊5日結束華府「全國祈禱早餐會」後返回白宮。路透

我國行政院提出1.25兆國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊「在玩火」。白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防開支強化嚇阻能力，直言對賴清德總統有意逐步增加軍費、在2030年前提高軍費至GDP的5%的計畫樂見其成。

行政院去年底送交立法院審議的國防採購特別條例草案，因藍白聯手多次擋案，至今仍卡關，累計已10度未能推進。立法院今年1月下旬則在藍白主導下改採民眾黨版本，並交付委員會審查，規模與項目相對縮減。

國會山報8日報導，台灣立法院僵局至今未見緩解跡象。對此白宮表態，將「強力」支持台灣透過改革以及承諾提高國防支出，來提升防衛與嚇阻能力。

一名川普政府資深官員6日告訴國會山報，「我們歡迎賴總統宣布，計畫將台灣2026年國防支出提高到超過GDP的3%，並於2030年提高至GDP的5%。」

近來美國國會對中鷹派陸續發聲批評，參議院軍事委員會成員蘇利文（Dan Sullivan）上周在社群X發文表示，台灣立法院未能通過自我防衛所需的預算，同一時間反對黨國民黨正在北京與中共會面，並規畫擴大交流，「不用天才也看得出來在搞什麼，向中共卑躬屈膝而縮減台灣國防經費，是在玩火」。

美國前副國安顧問、傳統基金會資深研究員葉望輝（Steve Yates）犀利表示，國民黨此舉「風險極大」。他警告，削減先前承諾的國防投資簡直是「在玩火」，在華府政界眼中絕非正面訊號。

國防支出 立法院 行政院
相關新聞

美財長貝森特批大陸投機者攪局金市 道瓊破5萬點是川普經濟學有力證據

美國財政部長貝森特指出，上周黃金市場劇烈波動是大陸投機者在攪局。

川普：川習通話聚焦經濟 習近平年底訪白宮

川普近日對美國國家廣播公司（NBC）表示，他與中國國家主席習近平4日通話，雙方討論多項議題，但重點放在經濟及美中關係。他...

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

美國有愈來愈多的學生轉向四年制大學以外的教育選項。隨著學費高漲、學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職...

川普：習近平「靠近2026年底」訪問美國

美國總統川普在今天播出的訪談中指出，中國國家主席習近平將於「靠近年底時」訪問白宮

華郵裁員風暴擴大 執行長路易斯請辭

華盛頓郵報的裁員風暴持續擴大，執行長路易斯（Will Lewis）7日請辭。華郵工會則抨擊路易斯早該下台，並呼籲貝佐斯出...

