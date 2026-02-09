川普喊道指上10萬點 貝森特：美經濟進入週期性復原

快訊

中央社／ 紐約8日專電

美股道瓊工業指數上週首破5萬點關卡，美國總統川普推文預測任期內將漲至10萬點。財政部長貝森特今天表示，美國經濟已進入週期性循環復原。就業與通膨報告是本週影響美股動態的觀察重點。

道瓊工業指數6日收盤首度突破5萬點關卡，美國總統川普（Donald Trump）在個人社媒推文，專家說道指在他任期結束前達到5萬點就算重大表現，但他提早3年完成。川普接連推文，股市創紀錄和美國國家安全都是關稅所驅動，他預測指數卸任前將達到10萬點。

美國股市自川普第2任期上任至今，道指漲幅約為15.2%，期間對全球推出對等關稅，導致包括政府公債等美元資產與美元信心下跌，貴金屬價格狂飆，AI人工智慧業者持續引領資金浪潮。

美股未來漲幅難以預料，不過道指表現今年超過那斯達克與標普500，顯示美國從科技資通訊到消費零售、金融銀行業均普遍成長。分析師多認為美國經濟週期循環是這波漲幅的主要因素。

財政部長貝森特（Scott Bessent）8日在福斯新聞頻道（Fox News）訪問中表示，現在看到的是週期性市場擴張因素，道指因此升至新高，另外代表小型企業的羅素2000指數等都出現新高點，華爾街告訴華府美國正走向繁榮，現在看到的是週期性經濟復原。

貴金屬價格近期暴起暴落，但一年來的黃金投資回報遠高於美股。貝森特強調，黃金交易在中國有點欠缺秩序，因此緊縮融資買賣資格，這看來像典型的過度炒作後價格爆破。

此外，AI快速發展衝擊傳統軟體行業與金融法律資訊服務的獲利模式，並取代白領職位，可能造成大規模失業。

貝森特認為，勞工不會因為人工智慧的高效能而失去工作，歷史上新科技出現時，同時會創造新的工作機會，例如某間銀行信用部門早前重新調配人力，帳目與客服人員被調整至旅遊消費服務。

美東時間8日，美股3大指數期貨交易小漲，上週大幅起落的比特幣9日站穩7萬美元。

本週影響市場的觀察重點，包括原定上週公布但延至11日的就業報告，以及13日攸關通膨情況的消費者物價指數。

此外，日本眾議院選舉自民黨取得過半席次，首相高市早苗歷史性勝利預料將順利推動刺激經濟方案，對日圓、日債與國際金融的影響也是觀察重點。

美國 指數 美股
