快訊

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國學費高漲、學生學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」正快速升溫。美聯社
美國學費高漲、學生學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」正快速升溫。美聯社

美國有愈來愈多的學生轉向四年制大學以外的教育選項。隨著學費高漲、學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」（un-college）正快速升溫。專家指出，這股趨勢今年將更加明顯，而隨著美國今年起啟動高等教育政策重大調整，轉向速度正受到政策推力加速。

最新數據顯示，社區大學的吸引力持續上升。去年秋季，社區大學註冊人數年增3%，增幅高於公立四年制大學的1.4%；私立非營利四年制院校的註冊人數更下滑1.6%。研究機構指出，整體入學人數微幅成長，但關鍵變化在於不同教育體系之間的消長，顯示學生選擇正出現結構性轉移。

就業前景的不確定性，是推動學生轉向的核心因素。隨著人工智慧改變勞動市場結構，適合新鮮人的基層白領職缺減少。相較之下，技術性行業如護理、製造與建築業，正面臨人才短缺，工作機會與薪資水準同步上升，且部分熱門技術職位年薪平均超過10萬美元。

政策變化進一步放大這股趨勢。美國國會去年通過、由川普推動的大而美法案，將自2026年起對聯邦學生貸款設下終身借款總額上限，並納入短期Pell補助，自2026年年中起，開放就讀社區大學短期職業培訓課程的學生申請資助。專家認為，相關改革將促使家庭更審慎衡量教育成本，轉向更具成本效益的高教路徑，學生也更可能選擇先就讀社區大學、再轉入四年制學校，或改讀州內公立大學。

社區大學 美國 職位
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北國際書展憑什麼挽回年輕世代？儀式感+脆友打卡讓閱讀變「好玩」

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

私校招生「小聯考」變相篩選學生 教團批教育部成隱形幫凶

相關新聞

華許AI催動降息說 學者搖頭

最新調查顯示，針對美國聯準會（Fed）下任主席提名人華許主張，人工智慧（AI）帶動生產力加速成長，將為降息創造空間，美國...

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

美國有愈來愈多的學生轉向四年制大學以外的教育選項。隨著學費高漲、學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職...

川普：習近平「靠近2026年底」訪問美國

美國總統川普在今天播出的訪談中指出，中國國家主席習近平將於「靠近年底時」訪問白宮

華郵裁員風暴擴大 執行長路易斯請辭

華盛頓郵報的裁員風暴持續擴大，執行長路易斯（Will Lewis）7日請辭。華郵工會則抨擊路易斯早該下台，並呼籲貝佐斯出...

Hims & Hers遠距醫療商停售仿製藥

遠距醫療業者Hims & Hers健康公司在宣布銷售減重藥Wegovy仿製藥品的48小時後，7日就因美國食品藥物管理局（...

華許主張AI短期內能為降息創造空間 多數學院派經濟學者不以為然

美國聯準會（Fed）下任主席提名人華許聲稱，由人工智慧（AI）帶動的生產力加速成長，為降息創造了空間，但美國經濟學界卻不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。