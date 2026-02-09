Hims & Hers遠距醫療商停售仿製藥
遠距醫療業者Hims & Hers健康公司在宣布銷售減重藥Wegovy仿製藥品的48小時後，7日就因美國食品藥物管理局（FDA）的監管壓力，公告停售。
Hims 5日推出仿製丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）Wegovy減重藥的藥品，每月49美元起跳，遠低於Wegovy的149美元，引發諾和諾德威脅提告。隨後FDA宣布，擬對Hims的仿製減重藥展開法律行動，包括限制該公司取得生產原料、並移交司法部調查。Hims於7日在X發文宣布，在與股東進行富有建設性的談話後，決定停售這款仿製減重藥。
諾和諾德與禮來（Eli Lilly）等生產熱門GLP–1藥物的藥廠，長期向FDA申訴，指稱該機構在阻止廉價調製減重藥氾濫上做得不夠多。
幾年前減重藥供應吃緊，遠距醫療公司得以販售這類藥品的仿製藥，但是在短缺解除後，這些公司仍持續販售仿製減重藥。
諾和諾德在減重藥市場市占率，正流失給競爭對手禮來，及Hims & Hers這類遠距醫療公司。諾和諾德與Hims曾在2025年建立合作關係，允許Hims銷售注射版本的Wegovy，但雙方後來分道揚鑣；諾和諾德指控Hims不當行銷仿製版的Wegovy產品，Hims執行長杜德姆反控諾和諾德試圖干預Hims醫師的臨床決策。
