快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

Hims & Hers遠距醫療商停售仿製藥

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

遠距醫療業者Hims & Hers健康公司在宣布銷售減重藥Wegovy仿製藥品的48小時後，7日就因美國食品藥物管理局（FDA）的監管壓力，公告停售。

Hims 5日推出仿製丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）Wegovy減重藥的藥品，每月49美元起跳，遠低於Wegovy的149美元，引發諾和諾德威脅提告。隨後FDA宣布，擬對Hims的仿製減重藥展開法律行動，包括限制該公司取得生產原料、並移交司法部調查。Hims於7日在X發文宣布，在與股東進行富有建設性的談話後，決定停售這款仿製減重藥。

諾和諾德與禮來（Eli Lilly）等生產熱門GLP–1藥物的藥廠，長期向FDA申訴，指稱該機構在阻止廉價調製減重藥氾濫上做得不夠多。

幾年前減重藥供應吃緊，遠距醫療公司得以販售這類藥品的仿製藥，但是在短缺解除後，這些公司仍持續販售仿製減重藥。

諾和諾德在減重藥市場市占率，正流失給競爭對手禮來，及Hims & Hers這類遠距醫療公司。諾和諾德與Hims曾在2025年建立合作關係，允許Hims銷售注射版本的Wegovy，但雙方後來分道揚鑣；諾和諾德指控Hims不當行銷仿製版的Wegovy產品，Hims執行長杜德姆反控諾和諾德試圖干預Hims醫師的臨床決策。

減重 遠距醫療 藥品
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

減肥要大聲說出來！ 研究顯示：公開減重計畫成效差3.4倍

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

33歲婦人產後體重飆至81公斤 醫用這手術讓她成功減重

吳建豪開始做自己 靠減重找到新天地

相關新聞

華許AI催動降息說 學者搖頭

最新調查顯示，針對美國聯準會（Fed）下任主席提名人華許主張，人工智慧（AI）帶動生產力加速成長，將為降息創造空間，美國...

華郵裁員風暴擴大 執行長路易斯請辭

華盛頓郵報的裁員風暴持續擴大，執行長路易斯（Will Lewis）7日請辭。華郵工會則抨擊路易斯早該下台，並呼籲貝佐斯出...

Hims & Hers遠距醫療商停售仿製藥

遠距醫療業者Hims & Hers健康公司在宣布銷售減重藥Wegovy仿製藥品的48小時後，7日就因美國食品藥物管理局（...

華許主張AI短期內能為降息創造空間 多數學院派經濟學者不以為然

美國聯準會（Fed）下任主席提名人華許聲稱，由人工智慧（AI）帶動的生產力加速成長，為降息創造了空間，但美國經濟學界卻不...

Hims & Hers停售仿製減重藥 以免面臨法律行動

遠距醫療業者Hims & Hers Health宣布停售熱門減重藥Wegovy的仿製藥品，原因是遭遇美國食品藥物管理局（...

川普會晤宏都拉斯總統 海湖俱樂部商討經貿投資

美國總統川普今天在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）後，稱讚這位過去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。