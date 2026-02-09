華郵裁員風暴擴大 執行長路易斯請辭

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

華盛頓郵報的裁員風暴持續擴大，執行長路易斯（Will Lewis）7日請辭。華郵工會則抨擊路易斯早該下台，並呼籲貝佐斯出售華郵，以免毀掉華郵。

路易斯7日發布致員工信表示，現在是他「卸任的正確時機」，「以確保華郵的永續未來」，他只感謝老闆貝佐斯，並未提及記者。華郵表示，財務長多諾佛利歐（Jeff D'Onofrio）將兼任臨時執行長，「即刻生效」。

華郵上周宣布裁員30%，包括裁掉約800名記者中的約300人，引發軒然大波。路易斯卻未公開發表隻字片語，由總編輯莫瑞出面解釋，英國金融時報（FT）報導，華郵宣布裁員時，路易斯卻在舊金山參加超級盃相關活動，使管理階層憤怒，甚至讓貝佐斯失去對他的耐心，成為他下台的最後一根稻草。貝佐斯7日在裁員風波後首度發表聲明表示，華郵負有新聞使命，有超凡的發展機會，未提及路易斯。

華郵工會則發布聲明支持路易斯下台，「現在要拯救華郵時猶未晚，貝佐斯必須立即撤回裁員計畫，或把華郵出售給一位願意投資其未來的人」。

貝佐斯 華盛頓郵報 舊金山
