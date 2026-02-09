華許AI催動降息說 學者搖頭

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）下任主席提名人華許聲稱，由人工智慧（AI）帶動的生產力加速成長，為降息創造了空間，但美國經濟學界卻不以為然。美聯社
最新調查顯示，針對美國聯準會（Fed）下任主席提名人華許主張，人工智慧（AI）帶動生產力加速成長，將為降息創造空間，美國許多學院派的經濟學者都不認同。

華許主張，AI將激發「我們這輩子最強的生產力擴張」，為利率下降鋪路，不會推升通膨。但英國金融時報（FT）委託芝加哥大學布斯商學院克拉克中心上周對45位經濟學者所做的訪調顯示，近60%受訪學者表示，AI未來兩年可能只會使個人消費支出（PCE）通膨率及中性利率水準，微幅下降0.2個百分點。約三分之一的受訪者表示，AI榮景甚至可能迫使Fed微幅提高中性利率估計值。

華許要使Fed決策官員相信AI將迅速拉高生產力，可能不容易，因而華許將難以在今年11月國會期中選舉之前大幅降息。

目前多數決策官員預測今年只會降息1碼，到3.25%附近，遠高於川普期望的1%水準。一些經濟學者及Fed決策官員主張，目前AI可能推升需求及加重通膨壓力。

華許主張縮減Fed資產負債表，也與其他決策官員的立場相左。但75%受訪學者認為，在未來兩年內，Fed資產負債表的規模將從目前的6.6兆美元縮減到6兆美元以下。

Fed 華許 通膨
