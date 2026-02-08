華許主張AI短期內能為降息創造空間 多數學院派經濟學者不以為然

美國聯準會（Fed）下任主席提名人華許聲稱，由人工智慧（AI）帶動的生產力加速成長，為降息創造了空間，但美國經濟學界卻不以為然。

華許主張，AI將激發「我們這輩子最強的生產力擴張」，為利率下降鋪路，並不會引發通膨升高。

但英國金融時報（FT）委託芝加哥大學布斯商學院克拉克中心上周對45位經濟學者所做的訪調顯示，近60%的受訪學者表示，AI未來兩年內可能只會使個人消費支出（PCE）通膨率及中性利率水準，微幅下降0.2個百分點。約三分之一的受訪學者表示，AI榮景甚至可能迫使Fed微幅提高中性利率估計值。

一些經濟學者及Fed決策官員主張，目前而言，AI可能推升需求及加重通膨壓力。Fed主管貨幣政策副主席傑佛森上周五表示，「即使AI最終成功地大幅提昇生產力，但眼前如果沒有貨幣政策加以抵銷，AI相關活動所引發的需求可能暫時推升通膨」。

華許要使Fed決策官員相信AI將迅速拉高生產力，可能不容易，因而華許將難以在今年11月國會期中選舉之前大幅降息。目前多數決策官員預測今年只會降息1碼，到3.25%附近，遠高於川普所要求的1%水位。

華許主張縮減Fed資產負債表，也與其他決策官員的立場相左。投資機構相信若大幅縮表，將拉高長期利率水位，包括房貸利率，使民眾的負擔能力困境加重，反而將對川普的支持度不利。

不過75%受訪學者認為，在未來兩年內，Fed資產負債表的規模將從目前的6.6兆美元縮減到6兆美元以下；哈佛大學教授狄南表示，若證據持續顯示流動性仍然充裕，且短期資金市場穩定，進一步縮表並非毫無理由。

約相同比率的學者預期，華許將能達成縮表目標，使資產負債表規模更接近2008年金融海嘯之前、不到1兆美元的水位。

華許在降息方面持「鴿派」立場，但對縮表展現「鷹派」態度，兩者相互矛盾，令經濟學者質疑華許將如何運作。聖母大學學者芮恩蓋特表示，「不確定性很多，對此很難做太多預測」。

約翰霍普金斯大學學者巴貝拉表示，AI榮景可能帶來經濟繁榮，使預算赤字縮小，推升中性利率，並使資產負債表明顯縮小；但也可能發生金融市場斷裂，經濟嚴重衰退，赤字激增，政策利率再度降低到零，美元重貶，並需要再度大幅擴表。

多數受訪者也不支持川普政府鬆綁金融體系法規的目標，略多於60%的受訪者表示此舉短期對經濟成長的影響很小，卻大幅提高金融危機的風險。