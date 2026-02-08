快訊

Hims & Hers停售仿製減重藥 以免面臨法律行動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Hims & Hers宣布停售仿製減重藥，以免遭遇法律行動。美聯社
Hims & Hers宣布停售仿製減重藥，以免遭遇法律行動。美聯社

遠距醫療業者Hims & Hers Health宣布停售熱門減重藥Wegovy的仿製藥品，原因是遭遇美國食品藥物管理局（FDA）的監管壓力，距這款藥品風光亮相不過才短短48小時。

Hims 5日宣稱，旗下仿製丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）Wegovy的減重藥，價格每月49美元起跳，遠低於Wegovy的149美元，引發諾和諾德威脅提告。6日，FDA宣布，擬對Hims的仿製減重藥展開法律行動，包括限制該公司取得生產原料、並移交司法部調查。Hims 7日隨即在X發文說，在與股東進行富有建設性的談話後，決定停售這款仿製減重藥。

諾和諾德與禮來（Eli Lilly）等生產熱門GLP–1藥物的藥廠，已長期向FDA申訴，指稱該機構在阻止廉價調製減重藥氾濫上做得不夠多。

幾年前減重藥供應吃緊，遠距醫療公司得以販售這類藥品的仿製藥，但是在短缺解除後，這些公司仍持續販售仿製減重藥。

諾和諾德在減重藥市場的市占率，正流失給競爭對手禮來，以及Hims & Hers這類遠距醫療公司。諾和諾德與Hims曾在2025年建立合作關係，允許Hims銷售注射版本的Wegovy，但雙方後來分道揚鑣；諾和諾德指控Hims不當行銷仿製版的Wegovy產品，Hims執行長杜德姆（Andrew Dudum）則反控諾和諾德試圖干預Hims醫師的臨床決策。

減重 遠距醫療 藥品
