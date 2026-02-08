川普會晤宏都拉斯總統 海湖俱樂部商討經貿投資
美國總統川普今天在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）後，稱讚這位過去在競選期間他曾公開背書的領袖。
法新社報導，保守派企業家、宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長阿斯夫拉，在川普力挺下贏得去年11月大選，並於上周宣誓就職。
川普曾威脅，若他的「朋友」落選，將切斷對這個中美洲最貧窮國家的援助。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我和我的朋友，也就是宏都拉斯總統納斯里．狄托．阿斯夫拉進行非常重要的會談。」
「自從我給予他強力背書後，他就贏得了選舉！狄托和我在許多美國優先價值觀上立場一致，我們在安全議題上也有緊密的夥伴關係。」
他表示，雙方針對兩國之間的投資與貿易議題進行討論。
阿斯夫拉預計將於明天針對此次會談內容向媒體發表談話。宏都拉斯總統府公布兩國領導人的合照，畫面中兩人面帶笑容、豎起大拇指。
阿斯富拉已於1月12日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，會後兩國宣布計畫推動自由貿易協定。
