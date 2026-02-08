移民執法槍殺案1個月 明尼阿波利斯示威逮42人

大批抗議民眾今天聚集在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯1棟聯邦大樓外，悼念整整1個月前遭聯邦執法官員槍殺身亡的古德，但在數十名示威者遭逮捕後，活動也跟著解散。

美聯社報導，1月7日，明尼阿波利斯（Minneapolis）37歲居民芮妮．古德（Renee Good）在座車中遭執法人員射殺身亡；1月24日，另一名明尼蘇達州居民亞力克斯．普雷蒂（Alex Pretti）也命喪聯邦執法人員槍下，引發全美輿論譁然。

今天正午前後，大批示威者聚集在惠普主教聯邦大樓（Bishop Henry Whipple Federal Building）對街，朝負責警戒的警察丟擲瓶子及情趣用品。漢尼本郡（Hennepin County）警長辦公室表示，當群眾開始投擲冰塊並破壞部分財物後，警方開始逮捕行動。

警方在社群媒體臉書（Facebook）發布訊息指出，有1名副警長頭部遭擊中，1輛巡邏車的擋風玻璃也被砸毀。

警方隨後宣布集會非法，並要求抗議群眾解散。根據「明星論壇報」（Star Tribune）報導，多數人依令離去，仍有約百人在現場與警方僵持對峙。

稍後，警長辦公室向地方電視台KSTP表示，至少有42人被逮捕。當天下午，美聯社透過電子郵件、語音信箱及簡訊聯絡警長辦公室時，未獲回應。

另一方面，今天另有數百人在明尼阿波利斯一座白雪覆蓋的公園內集會，向芮妮．古德和亞力克斯．普雷蒂致意。活動主辦單位再度批評明尼蘇達州近期掃蕩移民的作為，稱猶如聯邦占領行動。

芮妮．古德的妻子貝卡（Becca Good）今天發布聲明表示，川普政府的移民作為所傷害的明尼阿波利斯民眾當中，許多人的名字是外界所不熟悉的。

她說：「各位知道我妻子的名字，也知道亞力克斯的名字，但這座城市其實還有許多受到傷害的人是各位並不認識的。他們的家人也和我一樣正在受苦，即使他們的背景和我不同。」貝卡．古德在聲明中說：「他們是鄰居、朋友、同事、同學。我們也必須記住他們的名字。因為這種事不該發生在任何人身上。」