淫魔兼食人魔？網傳艾普斯坦「吃嬰兒」 餐桌照曝光令人作嘔

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔案照。美聯社
美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔案照。美聯社

美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」，並稱「不確定奶油和嬰兒是同個等級」，引發社群聳動指控，稱艾普斯坦圈子食人，甚至有網友翻出艾普斯坦聚會的餐桌照影射未經證實的指控，看了令人頭皮發麻。

對此，美國事實查核網站Snopes統計，檔案出現52次「吃人肉」（cannibal）和「同類相食」（cannibalism），但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

印度斯坦時報報導，美國司法部1月30日公布大量文件後，社群開始流傳說法，宣稱艾普斯坦及其社交圈「吃嬰兒」、從事食人行為，部分貼文選擇性引用檔案中電郵與訪談片段作為佐證。

在一封題為「奶油嬰兒」（Cream cheese baby）的電郵中，艾普斯坦回覆：「有數百萬個嬰兒，卻幾乎沒有什麼好的植物奶油。」接著又回文，「哈，我不知道奶油和嬰兒是不是同個等級......」

報導提到，艾普斯坦檔案中多次出現「奶油」（cream cheese），多數語境是一般用途，與食物或活動安排有關；紀錄中也沒有跡象顯示這個詞彙被當作暴力或食人的暗語。

對此，美國老牌事實查核網站Snopes表示，檔案確實出現相關詞語，但真實性並未受到證實。Snopes統計，「cannibal」在艾普斯坦檔案中出現52次，「cannibalism」出現6次，但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

Snopes在報告中寫道，根據經核實的聯邦紀錄，「檔案提及食人與獻祭」的說法屬實，但這並不等於相關指控已被證實為真。而這部分說法可追溯至一場據稱發生於2019年、由聯邦調查局（FBI）官員與一名匿名人士進行的訪談紀錄。

Snopes引述司法部紀錄指出，這名匿名男子宣稱他在2000年於艾普斯坦的遊艇上目睹極端虐待，並在寄給FBI的電郵中指稱，他「是某種獻祭儀式的受害者，他的腳被彎刀割傷，但沒有留下疤痕；在遊艇上，他目睹嬰兒被肢解、腸子被取出，並有人食用這些腸子中的糞便。」他還指控當時遭到艾普斯坦與其他知名人士性侵。

不過，司法部紀錄顯示，這名男子未提供任何證據支持其說法。Snopes也指出，該男子並未明確指控「食人」，而是指稱有人攝取人類糞便。

X網友貼文傳艾普斯坦餐桌照

美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」。圖/擷自美國司法部網站
美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」。圖/擷自美國司法部網站

艾普斯坦 嬰兒 檔案
