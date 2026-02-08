法新社：德州移民中心境況困難 合法入境也遭拘留

快訊

中央社／ 德州迪利7日綜合外電報導

法新社報導，在美國總統川普打擊移民政策下，德州鄉村一處收容中心有人感染麻疹，有人抱怨食物有蟲，境況相當困難。這裡也關押著合法入境的一家人

迪利（Dilley）移民中心位於人口僅3200人的小鎮，距離墨西哥邊界僅約135公里，如今是一個全球化悲劇縮影。

移民律師告訴法新社說，隨著川普政府擴大範圍拘留與遣返對象，許多人是在申請庇護過程中，或依規定向主管機關報到時被捕。

德州衛生當局在2日警告，收容中心出現兩起麻疹病例；美國移民暨海關執法局（ICE）因此將部分被關押者隔離。

法新社報導，收容所內關押索利曼（Mohamed Sabry Soliman）一家人。索利曼被控去年在科羅拉多州參加示威活動，丟擲燃燒彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，埃及籍的索利曼向當局表示，他的行動計畫並沒有其他人知道，但卻牽連妻子和5名子女，他們已在迪利中心被拘留數個月。

政府當局表示，正在「調查這家人對相關攻擊案知道多少」。

他們的移民律師上月公開索利曼女兒哈比芭（Habiba）的一封信，內容寫道：「美國政府憑什麼在毫無證據下將我們關起來？」

這家人於2022年合法入境美國，並已提出庇護申請。

國土安全部則表示，這家人屬「非法居留」，當局正準 備將他們遣返。而除父親索利曼外，其他家人並未被控任何罪名。

另外，有人控訴收容中心的醫療照護失職。律師高德夏-班奈特（Chris Godshall-Bennett）向法新社說：「去年有個孩子罹患闌尾炎，卻等了好幾天才就醫，當時拘留中心人員還說，只要吃顆普拿疼，忍忍就好。」

哈比芭在信中寫道：「我們不知道還會被關多久...我們早已身心俱疲。」

