快訊

魏如萱小巨蛋開唱躺著出場！男友沒露面「最重要的那個男人」卻來了

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

街頭傳槍響！通緝男駕贓車拒檢逃逸 新北警當街連開4槍逮人

民眾買不起房！川普瞄準住宅建商 傳司法部將展開反壟斷調查

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

美國川普政府愈發重視民眾買不起住房的危機，傳出計劃讓司法部在未來幾周內，針對住宅承造商發動反托辣斯（反壟斷）調查。

知情人士向彭博新聞透露，司法部調查的一個重點，可能會放在承造商產業團體「美國領先建商協會」（Leading Builders of America）；這個協會的成員包括知名大型住宅建造商Lennar、DR Horton等公司。相關官員越來越關切這個組織是否被用來限制住房供給，或是協商定價。

白宮一位代表將置評的請求轉給司法部回應，但司法部拒絕置評。住宅建商或是協會也都沒有立即回應置評請求。

川普去年10月開始把住宅建商放進警告名單裡，當時他在社群平台上，將大型住宅建商類比為石油輸出國組織（OPEC）的成員國。OPEC一向對石油市場擁有巨大的控制力。

另外，影音串流龍頭Netflix斥資830億美元欲收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）一案，美國司法部據說已根據禁止壟斷與削弱競爭的法律條文，展開反托辣斯審查。

消息來源說，司法部的反壟斷執法人員現正在向娛樂、媒體產業界人士徵詢意見，評估Netflix買下華納是否可能取得壟斷力量，這是評估此案損害競爭程度的一個環節。

Netflix對相關消息回應指出：「除了一般性的併購審查程序外，我們並未得知有任何針對業務的調查。」Netflix強調，公司正「建設性地」配合司法部審查。華納發言人則是說：「我們對Netflix這筆交易能夠滿足所有監管條件，充滿信心。」

同時間，派拉蒙（Paramount）仍持續跟Netflix競爭搶買華納。派拉蒙挾著甲骨文（Oracle）創辦人艾里森的支持，已發動敵意收購，上月威脅將發起委託書爭奪戰，希望改組華納董事會。

川普本周前，多次評論過收購華納的爭奪戰。例如，他12月時曾表示，Netflix擁有「非常高的市占率，一旦他們拿下華納，這個占比將大幅上升」，還補充提到「這可能會成為問題」。他本周接受NBC專訪時的最新說法是：「我決定我不宜介入，司法部將會處理。」

美國紐澤西州一處住宅工地內，工人正在工作。路透
美國紐澤西州一處住宅工地內，工人正在工作。路透

美國 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北京施壓川普取消對我軍售？ 專家分析指不可能：習近平最難同意的妥協

川普調整美軍售優先順序 陳培瑜：藍白反覆杯葛國防預算會讓台灣失分

聯合國財務告急 川普吹噓「打電話讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

我沒看到！上網貼歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文切割不道歉

相關新聞

民眾買不起房！川普瞄準住宅建商 傳司法部將展開反壟斷調查

美國川普政府愈發重視民眾買不起住房的危機，傳出計劃讓司法部在未來幾周內，針對住宅承造商發動反托辣斯（反壟斷）調查。

美海軍部長被曝「曾搭艾普斯坦私人飛機」 密友證實：僅此一次接觸

美媒近期在一份關於艾普斯坦公開的文件中，發現美國海軍部長費蘭（John Phelan）曾於2006年3月，搭乘艾普斯坦的私人波音727飛機從倫敦飛往紐約。而一同出現在該航班乘客名單上的...

疑涉財務往來…艾普斯坦案再延燒 法國前部長賈克朗父女遭調查

法國金融犯罪檢察官辦公室今天告訴法新社，在性犯罪富豪艾普斯坦案相關文件揭露新事證後，他們已對深具影響力的前文化部長賈克朗...

「超級盃後遺症」2620萬人狂歡後隔天想請假 人數或創新高

美式足球超級盃(Super Bowl)即將登場，許多球迷引領期盼，不過隔天許多人因為狂歡無法正常上班、請病假的情況愈來愈...

8旬3老友：我們同看60年超級盃「今年恐最後一次全員到齊」

今年的超級盃對三位年逾八旬老人來說，意義格外重大。因為，這不但是他們自1967以來年年親臨現場觀看且從未缺席的第60屆超...

噴撒超級盃慶祝彩帶30年 他傲稱「勝過」布雷迪

諾亞．溫特(Noah Winter)愛說，他參加過的超級盃(Super Bowl)比布雷迪(Tom Brady)還要多上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。