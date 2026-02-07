美海軍部長被曝「曾搭艾普斯坦私人飛機」 密友證實：僅此一次接觸

美媒近期在一份關於艾普斯坦公開的文件中，發現美國海軍部長費蘭（John Phelan）曾於2006年3月，搭乘艾普斯坦的私人波音727飛機從倫敦飛往紐約。而一同出現在該航班乘客名單上的，還有包括艾普斯坦、涉嫌性侵的法國模特經紀人布魯奈爾（Jean-Luc Brunel）在內等12名乘客。

報導提到，費蘭的一位密友向媒體證實其確實在飛機上，但強調這是費蘭唯一一次與艾普斯坦接觸，且他是應貝爾斯登（Bear Stearns）行政總裁凱恩（Jimmy Cayne）的邀請才乘坐這架飛機。

該位密友表示，當時還在金融業工作的費蘭直至抵達現場才知道，他們將搭乘艾普斯坦的私人飛機。且在飛行途中，艾普斯坦向其他金融家推銷某項稅務概念，但費蘭對此「毫無興趣」，此後費蘭再未與艾普斯坦進行過交談或互動。

據乘客名單的資訊顯示，這架波音727客機正是艾普斯坦的私人飛機之一。目前尚無證據表明費蘭在搭乘該航班時，知悉艾普斯坦或其同夥的任何不法行為。目前，費蘭拒絕對此事予以置評。

延伸閱讀：

艾普斯坦案再有控訴信公開 脫衣舞孃爆料派對內幕：安德魯要求3P

挪威王儲妃就與艾普斯坦「露骨訊息」致歉 曾指對方讓她「心動」

文章授權轉載自《香港01》