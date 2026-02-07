快訊

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

艾普斯坦案延燒 柯林頓夫婦籲作證公開防共和黨攻擊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國前總統柯林頓（左）及妻子希拉蕊（右）呼籲，有關他們與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係向國會作證應公開進行，以防止共和黨將這項議題政治化。圖／美聯社資料照
美國前總統柯林頓（左）及妻子希拉蕊（右）呼籲，有關他們與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係向國會作證應公開進行，以防止共和黨將這項議題政治化。圖／美聯社資料照

前美國總統柯林頓及妻子希拉蕊呼籲，有關他們與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係向國會作證應公開進行，以防止共和黨將這項議題政治化。

法新社報導，柯林頓夫婦先前被要求在眾議院政府改革暨監督委員會閉門作證。這個委員會正調查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與權勢人物之間的關聯，以及其相關犯罪資訊的處理過程。

民主黨方面表示，這項調查被當作攻擊川普政治對手的工具，而非進行真正的監督，川普本人長期與艾普斯坦交好，卻未被要求作證。

眾議院共和黨人士之前威脅，若這對民主黨重量級夫婦未現身作證，將依藐視國會法處理。不過，柯林頓夫婦已同意出席作證。

柯林頓（Bill Clinton）今天表示，若作證只在閉門狀態下進行，無異於在「袋鼠法庭」受審。他在社群平台X上發文表示：「別再玩把戲，依正當的方式來辦：公開聽證。」

柯林頓的妻子、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）則表示，兩人早已向由共和黨主導的政府改革暨監督委員會「說明我們所知道的」。

她昨天說：「如果你們想要這場對決…那就公開進行吧。」

美國司法部上週公布最新一批「艾普斯坦檔案」，超過300萬頁文件、照片和影片。艾普斯坦2019年在羈押期間身亡。柯林頓的名字時常出現在這些檔案中，但目前沒有任何證據顯示柯林頓夫婦涉及犯罪。

柯林頓承認，2000年代初曾因柯林頓基金會（Clinton Foundation）的人道工作搭乘艾普斯坦的私人飛機，但他從未前往艾普斯坦的私人島嶼。希拉蕊則表示，她與艾普斯坦並無實質往來，從未搭乘其專機，也從未造訪他的私人島嶼。

柯林頓 艾普斯坦
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

疑涉財務往來…艾普斯坦案再延燒 法國前部長賈克朗父女遭調查

親兒涉案已衝擊形象！艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

艾普斯坦與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮、信件稱晚宴「服務周到」

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為了艾普斯坦

相關新聞

美海軍部長被曝「曾搭艾普斯坦私人飛機」 密友證實：僅此一次接觸

美媒近期在一份關於艾普斯坦公開的文件中，發現美國海軍部長費蘭（John Phelan）曾於2006年3月，搭乘艾普斯坦的私人波音727飛機從倫敦飛往紐約。而一同出現在該航班乘客名單上的...

疑涉財務往來…艾普斯坦案再延燒 法國前部長賈克朗父女遭調查

法國金融犯罪檢察官辦公室今天告訴法新社，在性犯罪富豪艾普斯坦案相關文件揭露新事證後，他們已對深具影響力的前文化部長賈克朗...

親兒涉案已衝擊形象！艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

美國司法部日前公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，揭露挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）曾與他有通訊與...

「超級盃後遺症」2620萬人狂歡後隔天想請假 人數或創新高

美式足球超級盃(Super Bowl)即將登場，許多球迷引領期盼，不過隔天許多人因為狂歡無法正常上班、請病假的情況愈來愈...

8旬3老友：我們同看60年超級盃「今年恐最後一次全員到齊」

今年的超級盃對三位年逾八旬老人來說，意義格外重大。因為，這不但是他們自1967以來年年親臨現場觀看且從未缺席的第60屆超...

噴撒超級盃慶祝彩帶30年 他傲稱「勝過」布雷迪

諾亞．溫特(Noah Winter)愛說，他參加過的超級盃(Super Bowl)比布雷迪(Tom Brady)還要多上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。