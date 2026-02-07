快訊

電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

疑涉財務往來…艾普斯坦案再延燒 法國前部長賈克朗父女遭調查

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
法國前文化部長賈克朗。圖／法新社
法國前文化部長賈克朗。圖／法新社

法國金融犯罪檢察官辦公室今天告訴法新社，在性犯罪富豪艾普斯坦案相關文件揭露新事證後，他們已對深具影響力的前文化部長賈克朗及他的女兒展開初步調查。

金融犯罪檢察官辦公室表示，前文化部長賈克朗（Jack Lang）和女兒卡洛琳（Caroline Lang）因涉嫌與已故的美國金融家、被定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有財務往來，將因「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌接受調查。

賈克朗是法國政壇的顯赫人物，曾在歷屆政府中擔任多項部長級職務。由於他與艾普斯坦的關聯，目前正面臨辭去現任法國一所重要文化機構負責人職務的壓力。

法國現任外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天表示，他已召見這位86歲的前部長於本週末會面。

賈克朗是最新一批公布的美國文件中，所牽涉到最具知名度的法國人士。這些文件與艾普斯坦有關，他於2019年在獄中身亡，當時他正因性販運未成年少女的指控面臨審判。

法國媒體報導指出，擔任巴黎阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）主席的賈克朗，曾多次向艾普斯坦尋求資金或好處；而他女兒卡洛琳的名字則出現在一家與這位聲名狼藉的美國大亨共同擁有的離岸公司的公司文件中。

身為電影製片人的卡洛琳已於本2日辭去獨立製片人工會主席的職務。

賈克朗曾在不同政府中擔任文化部長和教育部長近20年。儘管艾普斯坦在2008年就因教唆未成年人賣淫而被定罪，但賈克朗始終否認對艾普斯坦的罪行有任何了解。

艾普斯坦 法國 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

親兒涉案已衝擊形象！艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

艾普斯坦與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮、信件稱晚宴「服務周到」

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為了艾普斯坦

前妻要他出來面對 比爾蓋茲出聲談艾普斯坦檔案「出軌、染性病」指控

相關新聞

親兒涉案已衝擊形象！艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

美國司法部日前公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，揭露挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）曾與他有通訊與...

聯合國財務告急 川普吹噓「打電話讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

美國駐聯合國大使沃茲6日接受路透電話訪問時表示，美國將在數週內先行支付一筆款項，以償還積欠聯合國的數十億美元，同時也強調...

我沒看到！上網貼歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文切割不道歉

美國總統川普的「真實社群」帳號轉發一段具歧視意味的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪為猴類形象，引發政壇跨黨派強烈批評後罕見刪...

疑涉財務往來…艾普斯坦案再延燒 法國前部長賈克朗父女遭調查

法國金融犯罪檢察官辦公室今天告訴法新社，在性犯罪富豪艾普斯坦案相關文件揭露新事證後，他們已對深具影響力的前文化部長賈克朗...

「超級盃後遺症」2620萬人狂歡後隔天想請假 人數或創新高

美式足球超級盃(Super Bowl)即將登場，許多球迷引領期盼，不過隔天許多人因為狂歡無法正常上班、請病假的情況愈來愈...

8旬3老友：我們同看60年超級盃「今年恐最後一次全員到齊」

今年的超級盃對三位年逾八旬老人來說，意義格外重大。因為，這不但是他們自1967以來年年親臨現場觀看且從未缺席的第60屆超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。