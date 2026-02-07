親兒涉案已衝擊形象！艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
挪威王儲哈康（右）和妻子梅特瑪莉。路透

美國司法部日前公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，揭露挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）曾與他有通訊與往來；加上其子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）因性侵等多項罪名受審，使她近來成為輿論焦點，也讓王室處境更顯尷尬。梅特瑪莉6日就自己與艾普斯坦的聯繫為王室帶來困擾公開道歉，並坦言自己「讓許多人失望」。

美聯社與BBC報導，梅特瑪莉2019年曾表示，對自己過去曾與艾普斯坦有過聯繫感到後悔。挪威媒體報導，艾普斯坦案相關檔案多次提及梅特瑪莉，次數多達數百處；文件包含電郵往來內容，顯示她曾於2013年在佛羅里達州棕櫚灘借住艾普斯坦名下一處房產數日。這次停留是透過一名共同友人安排，之後也獲得王室證實。

此外，新公布的文件還包含一封2012年11月梅特瑪莉寄給艾普斯坦的電子郵件，詢問：「一位母親建議用兩名裸女扛著衝浪板的圖像作為我15歲兒子的桌布，是否不恰當？」艾普斯坦回覆：「讓他們自己決定吧」，並建議她「別插手。」

梅特瑪莉在艾普斯坦檔案公布後不久曾發表聲明，但外界仍連日要求她出面說明。3家主流媒體公布的民調也顯示，近半受訪者認為梅特瑪莉不適任未來王后。

挪威王室6日表示，梅特瑪莉希望就所發生的事情進一步說明與解釋，但目前無法這麼做，並補充她正處於非常艱難的處境，「希望外界理解她需要時間整理思緒」。王室同時也發布她在一周內第二度發表的聲明，她在其中再次重申對過去與艾普斯坦的友誼深感後悔。

她表示：「我必須為辜負大家的期待，向所有因此感到失望的人致歉。艾普斯坦與我之間部分訊息的內容，並不代表我希望成為的那種人。我也為自己讓王室陷入的處境道歉，尤其是國王與王后。」

挪威現年88歲的國王哈拉爾五世（King Harald V）與王后宋雅（Queen Sonja）尚未就相關揭露發表評論。儘管哈拉爾五世與王室整體上相當受歡迎，但自2024年以來，梅特瑪莉之子柏格荷伊比涉案已對王室形象造成影響，最新曝光的艾普斯坦檔案更讓情況雪上加霜。

