聯合國財務告急 川普吹噓「打電話讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

美國駐聯合國大使沃茲6日接受路透電話訪問時表示，美國將在數週內先行支付一筆款項，以償還積欠聯合國的數十億美元，同時也強調聯合國有必要持續推動改革。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）兩週前曾就聯合國財務狀況敲響警鐘，警告聯合國因成員國未繳會費而面臨「迫在眉睫的財務崩潰」風險，其中大多數欠款來自美國。

儘管美國拖欠聯合國款項的歷史可追溯至數十年前，但相關欠款在現任總統川普任內大幅增加。在他執政期間，美國不僅拒絕繳納對聯合國常規與維和預算的強制性款項，也大幅削減對擁有自有預算之聯合國機構的自願性資助，並推動退出包括世界衛生組織在內的部分聯合國組織。

川普1日接受POLITICO電話短訪時，未正面回應美國是否會補繳欠費，僅表示不清楚美國目前欠聯合國多少費用，但很有信心「只要來找川普求助，就能輕易解決問題」，並稱只要他出手「打幾通電話」，就能讓其他國家出錢，替聯合國補上資金缺口。

沃茲向路透表示：「你們很快就會看到第一筆款項。這將是我們年度會費的一筆相當可觀的首付款。最終金額尚未拍板，但會在數週內到位。」

川普3日簽署支出法案，其中包括撥款31億美元，用於支付美國對聯合國及其他國際組織的會費。被問及他所提到的款項是用於支付去年的欠款、2026年的會費，或兩者皆是時，沃茲表示：「大致上是用來處理欠款，同時也是對我們所看到部分改革的肯定。」

沃茲表示，美國非常支持古特瑞斯推動的「UN80」改革行動，並稱其為一項重要的第一步，但「仍不夠」，有必要持續推進。他說，美國目前非常專注於「回歸基本面」，也就是聚焦和平與安全，而川普也正合理地提出疑問：「要如何讓聯合國重新發揮其全部潛力？」他並表示，相關討論目前都在進行中，預期接下來將會看到更多改革出現。

他說：「這是一種嚴厲的關愛。現行模式對許多國家而言不可持續，我們正試圖讓聯合國回到能勝任其該做的事、專注核心任務，而不是試圖為所有人做所有事情。」