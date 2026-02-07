快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

聽新聞
0:00 / 0:00

我沒看到！上網貼歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文切割不道歉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。美聯社
美國總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。美聯社

美國總統川普的「真實社群」帳號轉發一段具歧視意味的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪為猴類形象，引發政壇跨黨派強烈批評後罕見刪文。路透報導，川普事後譴責該影片，但表示不會道歉。

這支一分鐘影片放大川普宣稱他在2020年選舉敗選是因舞弊所致的錯誤說法，並在接近尾聲處剪接進一小段顯然由人工智慧（AI）生成的片段，畫面為跳舞的靈長類動物，疊加上歐巴馬夫婦的頭像。白宮起初為該貼文辯護，但在發布約12小時後、於6日清晨刪除。一名白宮官員表示，「是一名白宮幕僚誤發該篇貼文」，目前已經撤下。

川普稍晚被問及是否譴責影片內容時回應說：「當然譴責」，並解釋他只看了影片的「第一部分」，未看到引發爭議的最後一幕。

他說：「我沒有看完整段，只看了前面那一段，那一段其實是在講投票機器的選舉舞弊，有多腐敗、多噁心。後面我就交給其他人處理了。一般來說，他們會把整段都看完，但我猜這次有人沒有。」

歐巴馬夫婦的發言人拒絕置評。一名川普顧問稍早向路透表示，川普在5日深夜貼文發布前並未看過該影片，事後得知內容後即下令刪除。相關官員拒絕具名，白宮也未回應媒體對於涉事幕僚身分的詢問；不過，依該名顧問說法，能直接存取川普社群媒體帳號的僅限少數高層助理。

共和黨內部分國會議員呼籲川普為此道歉並刪除貼文，也有議員私下就此事與白宮聯繫。對於要求道歉的聲音，川普則回應說：「我沒有犯錯。我的意思是，我每天會看很多東西，成千上萬的內容。」顯示他對於爭議貼文刪除後，仍不願承認自身責任。

川普 歐巴馬 美國 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普簽行政命令 移除印度向俄購油加徵25%關稅

FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

影／川普批准公開UFO機密 國會議員將調查「外星人」證據

相關新聞

我沒看到！上網貼歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文切割不道歉

美國總統川普的「真實社群」帳號轉發一段具歧視意味的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪為猴類形象，引發政壇跨黨派強烈批評後罕見刪...

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

美國白宮6日表示，美國總統川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具...

軍購特別預算卡關！美方擬另提新軍售 美國會對台耐心下滑

立法院日前僅將規模約4000億元的民眾黨版軍購特別條例付委審查，行政院提出的1.25兆元版本則持續遭到阻擋。金融時報稍早...

FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

金融時報獨家報導，美國正在為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器；北京方面已私下警告，此舉可能危及...

洛杉磯大華超市死亡車禍 一死者為台灣籍男子

洛杉磯西木區昨天發生車輛撞進華人超市的重大事故，3名死者當中，經查證有一人為台灣籍男子

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

美國總統川普分享一段帶有歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，今天罕見地將貼文刪除

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。