我沒看到！上網貼歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文切割不道歉

美國總統川普的「真實社群」帳號轉發一段具歧視意味的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪為猴類形象，引發政壇跨黨派強烈批評後罕見刪文。路透報導，川普事後譴責該影片，但表示不會道歉。

這支一分鐘影片放大川普宣稱他在2020年選舉敗選是因舞弊所致的錯誤說法，並在接近尾聲處剪接進一小段顯然由人工智慧（AI）生成的片段，畫面為跳舞的靈長類動物，疊加上歐巴馬夫婦的頭像。白宮起初為該貼文辯護，但在發布約12小時後、於6日清晨刪除。一名白宮官員表示，「是一名白宮幕僚誤發該篇貼文」，目前已經撤下。

BREAKING: Our RACIST President just posted a video which depicts Barack and Michelle Obama as Apes.



But I’m sure MAGA will tell us it’s the black people who are the real racist ones and that we need to do seeing about that.



When is enough enough? When can you all admit that… pic.twitter.com/SdVVjcrO2f — Brian Krassenstein (@krassenstein) 2026年2月6日

川普稍晚被問及是否譴責影片內容時回應說：「當然譴責」，並解釋他只看了影片的「第一部分」，未看到引發爭議的最後一幕。

他說：「我沒有看完整段，只看了前面那一段，那一段其實是在講投票機器的選舉舞弊，有多腐敗、多噁心。後面我就交給其他人處理了。一般來說，他們會把整段都看完，但我猜這次有人沒有。」

歐巴馬夫婦的發言人拒絕置評。一名川普顧問稍早向路透表示，川普在5日深夜貼文發布前並未看過該影片，事後得知內容後即下令刪除。相關官員拒絕具名，白宮也未回應媒體對於涉事幕僚身分的詢問；不過，依該名顧問說法，能直接存取川普社群媒體帳號的僅限少數高層助理。

共和黨內部分國會議員呼籲川普為此道歉並刪除貼文，也有議員私下就此事與白宮聯繫。對於要求道歉的聲音，川普則回應說：「我沒有犯錯。我的意思是，我每天會看很多東西，成千上萬的內容。」顯示他對於爭議貼文刪除後，仍不願承認自身責任。