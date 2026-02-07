洛杉磯大華超市死亡車禍 一死者為台灣籍男子

快訊

中央社／ 洛杉磯6日專電

洛杉磯西木區昨天發生車輛撞進華人超市的重大事故，3名死者當中，經查證有一人為台灣籍男子。

事故發生於昨天午間，鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的大華超市，一輛銀色轎車撞入店內烘焙區，造成3名顧客當場死亡，6名傷者中有2人傷勢危急。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處向中央社表示，經洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，其中1名死者及3名傷者為台灣人，傷者目前狀況穩定。

美國警方已通知死者在南加州的親人及其在美國的雇主，駐洛杉磯辦事處表示，已即時掌握相關情況，將持續與相關家屬保持聯繫，提供必要之協助。

美聯社報導，洛杉磯消防局證實，肇事駕駛為92歲女性，先在路上撞到自行車之後，撞進大華超市店內。

警方初步排除蓄意攻擊，正在調查是否因為駕駛身體有突發狀況導致車輛失控。

洛杉磯 美國 超市
相關新聞

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

美國白宮6日表示，美國總統川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具...

軍購特別預算卡關！美方擬另提新軍售 美國會對台耐心下滑

立法院日前僅將規模約4000億元的民眾黨版軍購特別條例付委審查，行政院提出的1.25兆元版本則持續遭到阻擋。金融時報稍早...

FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

金融時報獨家報導，美國正在為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器；北京方面已私下警告，此舉可能危及...

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

美國總統川普分享一段帶有歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，今天罕見地將貼文刪除

川普折扣處方藥網站 上線

美國總統川普5日宣布，開放民眾自費向藥廠買處方藥的TrumpRx.gov網站，當日晚間正式上線，將以折扣價販售16家藥廠...

身家破26兆 馬斯克深夜發文嘆「錢買不到幸福」：太有道理了

「全球首富」這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。他在一則發文中大嘆「金錢買不到幸福」，引發網友熱議

