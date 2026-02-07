洛杉磯大華超市死亡車禍 一死者為台灣籍男子
洛杉磯西木區昨天發生車輛撞進華人超市的重大事故，3名死者當中，經查證有一人為台灣籍男子。
事故發生於昨天午間，鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的大華超市，一輛銀色轎車撞入店內烘焙區，造成3名顧客當場死亡，6名傷者中有2人傷勢危急。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處向中央社表示，經洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，其中1名死者及3名傷者為台灣人，傷者目前狀況穩定。
美國警方已通知死者在南加州的親人及其在美國的雇主，駐洛杉磯辦事處表示，已即時掌握相關情況，將持續與相關家屬保持聯繫，提供必要之協助。
美聯社報導，洛杉磯消防局證實，肇事駕駛為92歲女性，先在路上撞到自行車之後，撞進大華超市店內。
警方初步排除蓄意攻擊，正在調查是否因為駕駛身體有突發狀況導致車輛失控。
