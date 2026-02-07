快訊

國際名模驚傳陳屍家中！才剛搬家、戀情甜蜜...21歲新星死因初判「自然死亡」

幽靈文獻／用AI造假文獻 學術界正用惰性賭上公信力？

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

聽新聞
0:00 / 0:00

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日在白宮南草坪準備登上「陸戰隊一號」直升機時，回應媒體提問。歐新社
美國總統川普6日在白宮南草坪準備登上「陸戰隊一號」直升機時，回應媒體提問。歐新社

美國白宮6日表示，美國總統川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具戰略重要性的國家。

路透報導，這項行政命令建立「美國優先武器轉移戰略」（America First Arms Transfer Strategy），指示聯邦機構優先向在自身防衛能力上投入大量資源、且在其所屬地區具關鍵戰略地位的夥伴進行對外軍售，並未點名任何具體國家。

數十年來，美國軍售政策一直採取先到先得的方式交付，只有在克服重大障礙、並給予特定國家優先權後，這一機制才可能被改變。川普新簽署的行政命令因此被視為美國軍售政策的一大轉向，旨在加速向被認定對區域安全至關重要的盟友交付美國製造武器，同時利用外國採購擴大國內生產能力。

白宮在隨同該命令發布的事實清單中表示：「未來的武器銷售將以美國利益為優先，透過外國採購與資金來打造美國的生產與產能。」

依據這項新戰略，國防部長、國務卿與商務部長被指派制定一份優先平台與系統的銷售目錄，並找出符合該戰略目標的銷售機會；行政命令同時要求簡化官僚程序，包括強化最終用途監控與第三方轉移程序，以減少延誤並提升透明度。

白宮表示，過去的「夥伴優先」做法因訂單與美國製造能力不相匹配，導致生產積壓與交付延誤。透過優先考量國防支出較高且具戰略重要性的國家，政府希望確保美國國防出口同時支援國家安全與國內產業振興。

美國國防 戰略 國防支出
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普簽行政命令 移除印度向俄購油加徵25%關稅

FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

影／川普批准公開UFO機密 國會議員將調查「外星人」證據

相關新聞

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

美國白宮6日表示，美國總統川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，未來將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具...

軍購特別預算卡關！美方擬另提新軍售 美國會對台耐心下滑

立法院日前僅將規模約4000億元的民眾黨版軍購特別條例付委審查，行政院提出的1.25兆元版本則持續遭到阻擋。金融時報稍早...

FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

金融時報獨家報導，美國正在為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器；北京方面已私下警告，此舉可能危及...

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

美國總統川普分享一段帶有歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，今天罕見地將貼文刪除

川普折扣處方藥網站 上線

美國總統川普5日宣布，開放民眾自費向藥廠買處方藥的TrumpRx.gov網站，當日晚間正式上線，將以折扣價販售16家藥廠...

身家破26兆 馬斯克深夜發文嘆「錢買不到幸福」：太有道理了

「全球首富」這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。他在一則發文中大嘆「金錢買不到幸福」，引發網友熱議

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。