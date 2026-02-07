軍購特別預算卡關！美方擬以新軍售反制在野 美國會對台耐心下滑

立法院日前僅將規模約4000億元的民眾黨版軍購特別條例付委審查，行政院提出的1.25兆元版本則持續遭到阻擋。金融時報稍早獨家報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器，金額可能高達200億美元（約新台幣6318億元）。報導指出，這項軍售方案曝光之際，華府對台北內部政治角力的挫折感正持續升高，因相關紛爭延宕了國防預算的批准，而該預算原本將用於向美國採購武器。

兩名熟悉華府情況的人士表示，川普政府希望在台灣相關撥款到位之前，先行公布下一波軍售方案，以反制在野陣營提出的論點。

參議院外交關係委員會共和黨籍主席里契（Jim Risch）與該委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）6日表示，對台灣特別國防預算在立法院仍陷入停滯「深感失望」。兩人並在聲明中指出：「我們敦促台灣各政黨本著善意，跨越黨派界線合作，為台灣的自我防衛提供充足經費。」

POLITICO的《每日國安》（NatSec Daily）電子報6日報導，賴清德總統與在野陣營一直就軍購特別條例的立法批准問題陷入拉鋸，若缺乏這筆特別預算，台灣將難以購買美國國務院於2025年12月宣布、總金額約3500億元的美製武器。

美國參議院軍事委員會共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）2日在「X」發文公開譴責目前僵局；同黨的阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）也在隨後兩天接連發文聲援，批評僵持狀況。

威克爾受訪時表示：「我希望幫助他們意識到自身處境的嚴重性；如果他們希望自由世界及其盟友提供協助，就必須盡自己的本分。」蘇利文則指出，台灣的在野陣營正在將該島的防衛能力政治化，直言「我認為他們確實是在玩一場危險的遊戲」。

這些美國國會議員認為，台灣的預算僵局可能會削弱美國民眾對於出手協助抵禦中國潛在侵略的公共支持。加列戈指出：「如果美國民眾覺得台灣人民自己並沒有盡一切所能，為一場攸關存亡的情勢做好準備，那麼我們要為介入一個非常危險的局勢提出論述，將會更加困難，尤其是那是一個許多人不了解、從未去過、也不明白為何要為之犧牲部分國家利益的地區。」

賴清德政府對上述言論表示歡迎。台灣駐美代表處在聲明中表示：「我們對美國朋友就中國日益升高的軍事升級表達關切，致上誠摯感謝。」

POLITICO指出，若美國國會對台灣防務優先順序的疑慮在國會山莊擴散，台灣將承受相當大的損失。國會支持對台軍售以及五角大廈對台軍事訓練計畫至關重要，倘若立法者對相關支出的效益產生疑慮，恐將助長削減經費的呼聲。

前國民黨立委、現任哈德遜研究所研究員許毓仁（Jason Hsu）表示：「一旦對台灣『意志』的懷疑進入討論，就很難被扭轉，尤其是在美國政治高度極化的環境中，對台支持雖然一向強勁，但並非毫無條件。」

儘管如此，台灣在野陣營仍未讓步。國民黨3日在「X」發布聲明表示，這次預算刪減反映「透明、財政紀律，以及適當的立法監督」。民眾黨主席黃國昌4日指控美國在台協會台北辦事處處長谷立言，因表態支持賴政府預算而「過度干涉台灣內政」。民眾黨則未回應進一步詢問。

另一方面，川普政府持續強調支持賴政府提出的預算。美國國務院向POLITICO表示：「我們已明確向台灣方面表達，歡迎台灣宣布提出400億美元的特別國防採購預算。」