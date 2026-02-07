FT：川普政府擬推6300億元對台軍售 中方警告恐衝擊4月川習會

金融時報獨家報導，美國正在為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，內容包含愛國者飛彈與其他武器；北京方面已私下警告，此舉可能危及美國總統川普4月對中國的國是訪問。

8名知情人士指出，川普政府正緊接在去年12月公布、規模創紀錄的111億美元軍售案之後，為台灣規畫另一筆包含4套系統的軍售方案。中國方面已對此提出嚴重關切，其中3名人士透露，中方已告知美方，相關軍售可能導致此次訪問破局。

中國國家主席習近平日前與川普通話時提出台灣軍售問題，警告「美方務必慎重處理」。布魯金斯學會中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，中方歷來會在國家領導人會晤前夕，試圖勸阻美國採取北京反對的行動，例如對台軍售。他說：「這並非新鮮事，但此次警告的直接性與公開程度值得注意。」

多名知情人士指出，這波軍售方案金額可能高達200億美元（新台幣約6318億元），但也有人提醒，最終數字仍在變動中，可能更接近去年12月那筆軍售案的規模。另有2名人士透露，一些美國官員認為中國是在虛張聲勢，並不會真的取消這次訪問。

此次軍售案將包含4套系統。除用於攔截來襲飛彈的愛國者系統外，美方也將允許台灣購買更多先進地對空飛彈系統NASAMS，以及另外兩套武器系統。多名知情人士表示，川普政府原本計畫於本月通知國會，但部分專家認為，川普可能會等到訪中返美後才會推動。

依據《台灣關係法》，美國有義務向台灣出售武器，以協助其自我防衛。一名白宮官員表示：「40多年來，美國的政策始終是維持台灣防衛中國的能力。可信的嚇阻已確保多年來的和平與穩定，未來也將如此。我們不評論尚未定案的軍售細節。」

多名知情人士指出，中國駐美大使謝鋒已就相關軍售問題向川普政府提出警告。中國駐美使館未回應置評請求。