描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普分享一段帶有歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，今天罕見地將貼文刪除。

這段影片昨天深夜發布在川普「真實社群」（TruthSocial）帳號上。白宮最初駁斥外界批評是「假憤怒」，但隨後改口，將貼文歸咎於一名幕僚操作失誤。

民主黨人痛批川普針對美國史上首位非裔總統與第一夫人的歐巴馬夫婦的舉措「卑劣」；一名資深共和黨參議員直言，這段影片明顯帶有種族歧視。

這段長一分鐘的影片提出關於川普2020年大選敗給拜登的陰謀論。當影片接近尾聲時，歐巴馬夫婦的臉被合成到猴子身上，畫面約出現一秒鐘，背景音樂則播放「獅子今晚睡著了」（The Lion SleepsTonight）。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）起初淡化處理爭議，稱畫面「來自一段網路迷因影片，將川普總統描繪為叢林之王，民主黨人則是『獅子王』中的角色」。

她在致法新社的聲明中表示：「請停止這種假憤怒，去報導一些真正對美國公眾重要的事情。」

然而，這則貼文出現約12小時後，向來不願承認錯誤的川普政府罕見讓步。白宮官員向法新社表示：「一名白宮幕僚誤發這則貼文，現已刪除。」

對此，歐巴馬夫婦未立即回應。

儘管民主黨人率先猛抨貼文，但真正促使白宮轉向的，似乎是部分共和黨人的憤怒反應。

非裔共和黨參議員史考特（Tim Scott）表示，這段影片是「我在這個白宮見過最具種族歧視的事」，並稱他「祈禱那是假的」，要求川普將其刪除。

另一名共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker）說，這則貼文「完全不可接受，總統應該刪除並道歉」。

去年，川普也曾發布一段人工智慧（AI）生成影片，畫面顯示歐巴馬在橢圓形辦公室被逮捕，並穿著橘色囚服站在鐵窗後。

歐巴馬 川普 影片
