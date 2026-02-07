川普折扣處方藥網站 上線

美國總統川普5日宣布，開放民眾自費向藥廠買處方藥的TrumpRx.gov網站，當日晚間正式上線，將以折扣價販售16家藥廠的數十種藥品。

TrumpRx平台由政府營運，向願意自費買藥的美國民眾提供價格較低的藥品，但不適用於加入Medicare、Medicaid及其他政府醫療保險計畫者。川普說，TrumpRx提供的逾40種藥品，將包含諾和諾德的熱門減重藥Ozempic與Wegovy，兩者均可以199美元直接購買。

全球16家大型藥廠已和川普政府達成協議，藉調降美國藥品價格、換取三年的關稅豁免。根據協議，這些藥廠將為Medicaid降價，也將向TrumpRx的自費消費者提供優惠。

這些協議包括與禮來和諾和諾德達成的減價條款，將大幅降低熱門GLP-1減肥藥的價格，使每月平均用藥成本降至149至350美元。其他已簽署協議的其他藥廠還有輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AZ）和默沙東（Merck）等 。川普去年夏天寫信給17家藥廠，要求藥品降價。他5日表示，「快要跟最後一家達成協議」。

然而，目前尚不清楚有多少國人能自費買品牌藥。該網站主要針對不透過保險購藥的消費者，意味著多數費用不會計入保險自付額。