身家破26兆 馬斯克深夜發文嘆「錢買不到幸福」：太有道理了

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導
世界首富馬斯克。 路透社
世界首富馬斯克。 路透社

「全球首富」這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。他在一則發文中大嘆「金錢買不到幸福」，引發網友熱議。

法新社報導，雖然財富讓他能夠追逐殖民火星夢、所費不貲對美國總統川普等政治人物大撒幣捐款，養育十多名子女也毫不費力，但這些似乎沒有帶給他快樂。

馬斯克（Elon Musk）當地時間4日深夜在X平台發文寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」

搭配悲傷表情符號的這則貼文瀏覽次數已經高達9630萬次。

網友回應從同情到嘲諷，不一而足。有人建議馬斯克訴諸宗教或慈善尋求慰藉。

一則談到財富和幸福關係的留言寫道：「不過，錢確實會讓你搶得先機。」

「你會擔心沒辦法給孩子一個遮風避雨的地方嗎？不會？那就別再討拍，知足常樂。」

據「富比世」（Forbes）雜誌，馬斯克身家高達8348億美元（約新台幣26兆4264億元）。而特斯拉（Tesla）股東去年底通過按績效獎勵的執行長薪酬方案，這筆報酬可能高達1兆美元。

馬斯克
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬斯克轟禁社媒如「暴君」 西班牙總理反擊：批評像犬吠

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

相關新聞

身家破26兆 馬斯克深夜發文嘆「錢買不到幸福」：太有道理了

「全球首富」這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。他在一則發文中大嘆「金錢買不到幸福」，引發網友熱議

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

美國媒體今天報導，美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎...

感情糾紛行兇獲輕判…他入獄竟寄信恐嚇被害人 法官追加15年刑期

美國馬里蘭州一名20多歲男子因感情糾紛行兇，原本在法官相信其悔意下獲得從輕量刑，依法最快有機會提前獲釋，但他入獄後不久即...

「禁反抗川普政策」 聯邦政府簡化懲處程序 開除公務員更容易

華爾街日報5日獨家報導，大約5萬名聯邦勞工今後恐將變得更容易丟飯碗，川普政府已完成的政府「雇員類別」新規，總統對聯邦新類...

報復川普蠻幹？在冬奧「打敗美國隊」比以往更爽快

長期以來，奧運與地緣政治交織；川普總統去年上任後顛覆傳統世界秩序的種種蠻幹作為，更讓今年的冬奧盛會籠罩在他的陰影下。儘管...

怕被ICE「卡瓦諾式攔檢」 公民開始把護照掛胸前

由於兩名美國公民在明尼亞波利斯街頭遭移民幹員開槍打死，且聯邦幹員在路上隨機攔下民眾詢問「你在哪裡出生？」紐約時報報導，如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。