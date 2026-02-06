快訊

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

後背包突然冒出「2隻毛毛手」路人全嚇壞 本尊現身200萬人直呼超萌

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國媒體今天報導，美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。路透社
美國媒體今天報導，美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。路透社

美國媒體今天報導，美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。

法新社報導，曾在全球各地建築物上標示自己名字的地產大亨川普，如今更試圖透過前所未見的形象塑造與建設行動，在全國留下個人印記。

去年12月，川普親自挑選的甘迺迪中心（KennedyCenter）董事會投票決定，將這座紀念已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的表演藝術中心，更名為「川普－甘迺迪中心」。

與此同時，他正積極推動興建效仿巴黎凱旋門的「獨立拱門」，並啟動白宮新宴會廳的興建工程，甚至不惜拆除深具歷史意義的白宮東廂來騰出空間。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司（NBC）報導，紐約的賓州車站（Penn Station）與華府的杜勒斯國際機場（Dulles InternationalAirport），也成為川普鎖定的目標。

這些媒體引述未具名消息人士報導，川普提出一項交換條件，表示若紐約州參議員舒默（ChuckSchumer）同意協助將賓州車站與杜勒斯國際機場以他命名，他願意解凍原本卡關、用於紐約基礎建設計畫的資金。

據媒體報導，舒默已拒絕這項提議。CNN指出，川普是在上個月開出這個交換條件的。

紐約和紐澤西目前正為遭凍結的160億美元聯邦資金提起訴訟，這筆經費原本計劃用於興建連接兩州的隧道。

川普將自己的姓名與形象嵌入政府各項設施的舉動史無前例。一般而言，建築物與基礎設施通常在總統卸任或逝世後才會以其名字命名，以避免過度政治化。

美國財政部已證實相關報導，目前已擬定印有川普肖像的1美元紀念幣草案，但現行法律禁止在貨幣上展示在任或在世總統的形象。

紐約眾議員納德勒（Jerry Nadler）表示，企圖將杜勒斯機場與賓州車站改名的行為根本是「敲詐勒索」。

川普 紐約 美國 民主黨 機場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

紐時：習近平認為「台灣問題」是此次川習通話重中之重

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

日本評價川習通話 警惕川普在4月訪陸時傾向對中融合路線

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

相關新聞

感情糾紛行兇獲輕判…他入獄竟寄信恐嚇被害人 法官追加15年刑期

美國馬里蘭州一名20多歲男子因感情糾紛行兇，原本在法官相信其悔意下獲得從輕量刑，依法最快有機會提前獲釋，但他入獄後不久即...

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

美國媒體今天報導，美國總統川普提議，若參議院民主黨領袖願意協助將一座主要機場與火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎...

「禁反抗川普政策」 聯邦政府簡化懲處程序 開除公務員更容易

華爾街日報5日獨家報導，大約5萬名聯邦勞工今後恐將變得更容易丟飯碗，川普政府已完成的政府「雇員類別」新規，總統對聯邦新類...

報復川普蠻幹？在冬奧「打敗美國隊」比以往更爽快

長期以來，奧運與地緣政治交織；川普總統去年上任後顛覆傳統世界秩序的種種蠻幹作為，更讓今年的冬奧盛會籠罩在他的陰影下。儘管...

怕被ICE「卡瓦諾式攔檢」 公民開始把護照掛胸前

由於兩名美國公民在明尼亞波利斯街頭遭移民幹員開槍打死，且聯邦幹員在路上隨機攔下民眾詢問「你在哪裡出生？」紐約時報報導，如...

獲通知再2個月可拿綠卡 非法移民例行報到時遭ICE拘留

新聞周刊報導，非法入境美國的一名委內瑞拉男子，2025年6月與美國公民結婚後申請合法身分，接到通知再過60天將可拿到綠卡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。