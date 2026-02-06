快訊

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

後背包突然冒出「2隻毛毛手」路人全嚇壞 本尊現身200萬人直呼超萌

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普收緊移民與邊境政策，使美國在2025年成為主要旅遊目的地當中唯一出現國際旅客人數下滑的市場。歐新社
美國總統川普收緊移民與邊境政策，使美國在2025年成為主要旅遊目的地當中唯一出現國際旅客人數下滑的市場。歐新社

美國商務部旗下國際貿易管理局（ITA）的數據顯示，2025年美國國際旅客人數較前一年減少約4%，是新冠疫情以來首見年減幅。此一變化發生在川普第二任期的第一年。與此同時，全球國際旅遊量年增4%，使美國成為主要旅遊目的地當中唯一逆勢衰退的市場。

國際旅客減少，消費動能同步轉弱。美國旅遊協會（USTA）指出，去年赴美旅客減少約1,100萬人次，估計流失消費約500億美元，衝擊到數十萬個工作機會。

市場將人數下滑歸因於川普的強硬政策。川普政府以國安為由，對十多個國家的旅客實施入境禁令，並暫停對包括巴西、泰國在內的75國核發簽證。

同時，美方加強社群媒體審查與邊境電子裝置檢查，相關搜查次數明顯增加，進一步升高旅客疑慮。

政治氛圍也削弱傳統客源。加拿大旅客人數年減10.2%，歐洲與中東分別下滑3.1%與3%。多名受訪旅客直言，移民執法升溫，加上對盟友的強硬言辭，降低他們赴美旅遊意願。

旅遊降溫已反映在相關產業。酒店業績自去年春季起持續弱，航空業北美航線需求承壓，迪士尼近期示警，在美國的主題遊樂園面臨國際客源逆風。

美國 川普
