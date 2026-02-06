快訊

台中榮總爆無照廠商動刀重大進展！2醫師及1醫材商違反醫師法遭聲押

「豆腐媽媽」替身墜樓收病危通知！家屬怒開記者會

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

川普端出購藥打折平台TrumpRx 受惠民眾恐有限

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國川普政府今夜推出全新的TrumpRx處方藥價格查詢網站，這是總統川普推動「藥品直售、為消費者降低藥價」政策的一環。平台目前提供43種原廠藥的現金折扣價格。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，行政部門宣傳這個平台是為患者降低醫療支出的工具。川普晚間在白宮為網站揭幕的記者會說：「你們會省下一大筆錢，對整體醫療體系也非常有幫助。」

專家指出，能從中獲得最大節省幅度的族群主要還是沒有保險或必須完全自費購藥者。

根據無黨派健康政策研究機構凱撒家庭基金會（KFF）最近的民調顯示 ，醫療支出（包括處方藥費用）是多數美國成年人最關心的經濟議題。超過4成受訪者表示，醫療成本將對他們在年底期中選舉的投票產生「重大影響」。

已至少16家藥廠與白宮協商，同意加入TrumpRx平台。打折屬於川普藥價政策之一，採所謂「最惠國定價模式」（most favored nation），意指某種藥品在美國的價格，不得高於在其他富裕國家裡的最低價。

TrumpRx網站列出與5家製藥公司談妥折扣，分別是阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）、禮來（EliLilly）、EMD Serano、諾和諾德（Novo Nordisk）及輝瑞（Pfizer）。其中禮來與諾和諾德的熱門減重藥Zepbound與Wegovy（週纖達）也在折扣名單內。

TrumpRx本身不直接販售藥品，而是提供折價券，讓民眾可攜至藥局領藥。網站指出部分藥品（包括數種用於試管嬰兒療程的藥物）僅能透過專科藥局取得。另有部分藥品，例如AZ的糖尿病用藥Xigduo XR就未提供折價券，而是引導民眾前往藥廠自家的直銷網站購買。

網站強調「未來將陸續納入更多藥品」。

川普政府公布的一些折扣幅度確實可觀。以偏頭痛藥品 Zavzpret為例，透過TrumpRx的價格為549美元，原價則高達1189美元。

值得注意者是TrumpRx僅為原廠藥打折，原廠藥通常比學名藥貴許多，在處方箋內的比例也低於學名藥。根據美國食品暨藥物管理局（FDA）資料，美國約9成處方藥為學名藥。

此外，這些折扣僅適用於沒有保險的民眾；根據美國衛生及公共服務部（HHS）的數據，美國約有84%的人享有類似處方藥給付等保障。

凱撒家庭基金會醫療保險政策項目副主任庫班斯基（Juliette Cubanski）說：「對多數人而言，透過TrumpRx買藥沒有明顯優勢。」

美國 藥品 網站
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本評價川習通話 警惕川普在4月訪陸時傾向對中融合路線

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3月19日訪白宮

相關新聞

要出事了？美國在美伊會談前夕 再籲美國公民「即刻離開伊朗」

在美國與伊朗6日將在阿曼舉行會談前夕，美國虛擬伊朗大使館6日發布安全警報，呼籲美國公民「即刻離開伊朗」，同時籌備不仰賴美...

提振歐元國際地位！ECB研擬擴大開放流動性工具

路透報導，在投資人對美元地位質疑日深之際，歐洲央行（ECB）正研擬開放更多國家使用其流動性工具，以降低使用成本並簡化操作...

輝達向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

華爾街日報引述不具名知情人士報導，輝達（Nvidia）向川普政府發出警告，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺...

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多...

華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。