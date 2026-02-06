川普玩笑掀波 貝森特：華許若不降息是否挨告由總統決定

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，總統川普提名的聯邦準備理事會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh）若未能調降利率，是否對華許提告，「將由總統決定」。

美聯社報導，川普上週在菁英社交團體「苜蓿草俱樂部」（Alfalfa Club）一場晚宴中表示，如果他新提名的聯準會主席人選不調降利率，他「可能會提告」。

川普稍後接受媒體詢問時，稱這番言論只是玩笑，表示「那是一場吐槽秀（roast），完全是喜劇」。

不過，麻州民主黨籍聯邦參議員華倫（ElizabethWarren）昨天在聽證會上就川普的言論向貝森特施壓說明。華倫要求貝森特承諾，若華許不降息，司法部不會對他提起訴訟或展開調查。

貝森特回答：「那要由總統決定。」兩人接著發生爭辯，貝森特一再表示總統當時是在開玩笑。

這是貝森特第二天就金融穩定監管委員會（FSOC）年度報告出席國會聽證。

川普2017年提名鮑爾（Jerome Powell）擔任聯準會主席，但在隔年鮑爾升息後，川普轉而與其對立。

川普自去年重返白宮後，多次公開批評鮑爾。鮑爾上個月披露，美國司法部就他涉及聯準會25億美元辦公大樓整修案，向聯準會發出傳票進行調查。

這項調查引發部分共和黨參議員憂慮，認為川普政府可能威脅聯準會長期以來、免於日常政治干預的獨立性。

北卡羅來納州共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）表示，在針對鮑爾的調查結束前，他不會投票支持華許任命案。若缺少提里斯支持，華許的任命案可能在委員會遭到擱置。

川普 貝森特 聯準會
