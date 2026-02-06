川普擴大緝毒海域 美軍東太平洋擊斃2人

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國軍方今天表示，美軍在東太平洋對一艘疑似毒品走私船隻發動攻擊，擊斃了兩名販毒嫌犯。華府自去年9月展開緝毒行動以來，死亡人數至少128人。

綜合路透社與法新社報導，美國南方司令部在社群平台X發文指出：「情資確認這艘船沿著東太平洋毒品走私路線航行，從事毒品犯罪活動。」並說執行任務過程中「美軍人員均未受傷」。

川普政府於去年9月初開始鎖定疑似走私船，強調美國確實在與「毒品恐怖分子」作戰。

這次美軍行動範圍，從加勒比海擴至太平洋。

去年美軍在一起攻擊行動中，有兩名千里達男子因此喪生，其家屬在上週對美國政府提起過失致死訴訟。

這是川普政府在加勒比海與東太平洋發動攻擊以來的首例訴訟。

毒品 美國 美軍
相關新聞

要出事了？美國在美伊會談前夕 再籲美國公民「即刻離開伊朗」

在美國與伊朗6日將在阿曼舉行會談前夕，美國虛擬伊朗大使館6日發布安全警報，呼籲美國公民「即刻離開伊朗」，同時籌備不仰賴美...

提振歐元國際地位！ECB研擬擴大開放流動性工具

路透報導，在投資人對美元地位質疑日深之際，歐洲央行（ECB）正研擬開放更多國家使用其流動性工具，以降低使用成本並簡化操作...

輝達向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

華爾街日報引述不具名知情人士報導，輝達（Nvidia）向川普政府發出警告，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺...

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多...

華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

