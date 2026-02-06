快訊

要出事了？美國在美伊會談前夕 再籲美國公民「即刻離開伊朗」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國與伊朗6日將在阿曼舉行會談。路透
美國與伊朗6日將在阿曼舉行會談。路透

在美國與伊朗6日將在阿曼舉行會談前夕，美國虛擬伊朗大使館6日發布安全警報，呼籲美國公民「即刻離開伊朗」，同時籌備不仰賴美國政府協助的離境計畫。

美國虛擬伊朗大使館6日發布「安全警報：陸路跨境」，呼籲在伊朗境內的美國公民「即刻離開」，同時籌備不仰賴美國政府協助的離境計畫，並表示航班可能在甚少預警的情況下取消或受擾，應直接和航空公司確認更新資訊。

美國虛擬伊朗大使館指出，無法離開的美國公民應在居所或另一幢安全建築內找到安全處所，擁有糧食、水、醫療及其他必需品的供應，並應監控當地媒體的重大即時新聞，準備調整計畫。該大使館1月12日已發布呼籲美國公民即刻離開的安全警報。

國際油價則變動不大，布蘭特原油期貨6日盤中小漲0.6%至每桶67.92美元，西德州中級原油期貨也攀漲0.6%，報每桶63.67美元。

美國和伊朗6日將在阿曼會談，美國特使威科夫和川普女婿庫許納都將和由伊朗外長阿拉奇引領的代表團開會，為雙方去年6月緊張升溫以來首場官方會議，但對於各議題的歧見仍深，美方據傳要求伊朗捨棄鈾濃縮庫存、限制彈道飛彈計畫，並停止供應資金和武裝給中東軍事團體，伊朗則反擊表示美方要求為侵害主權，無法接受。

川普已威脅若伊朗不同意美方要求，將發動軍事攻擊，伊朗則說會回敬強力攻擊美國在中東與以色列的軍事目標。

Rapidan能源集團總裁麥納利（Bob McNally）認為，美國與伊朗談判達成協議或降低緊張態勢的機率很低，因為雙方「零信任」，對核心要求也互不退讓，他預測美國和伊朗未來幾周或幾周陷入軍事敵意互動的機率為75%，可能情境包括美國對伊朗展開委內瑞拉式的封鎖、精準或有限的軍事攻擊、以及大規模軍事衝突。

提振歐元國際地位！ECB研擬擴大開放流動性工具

路透報導，在投資人對美元地位質疑日深之際，歐洲央行（ECB）正研擬開放更多國家使用其流動性工具，以降低使用成本並簡化操作...

輝達向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

華爾街日報引述不具名知情人士報導，輝達（Nvidia）向川普政府發出警告，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺...

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多...

華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

