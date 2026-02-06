快訊

寒流要來了！北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

果粉準備！iPhone 17e、iPad 12規格外洩 外媒爆：蘋果2月19日發表入門款手機

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

美伊會談前 川普祭外交攻勢仍握軍事底牌

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

白宮今天表示，外交手段是美國總統川普處理伊朗問題的首選，他將觀察在這場高風險會談中能否達成協議，但同時警告，他手上仍握有軍事選項。

路透社報導，隨著美國在中東集結部隊，川普將這支部隊稱為龐大的「艦隊」，各地區勢力試圖避免眾人擔心的全面戰爭爆發，明天於阿曼舉行的會談最終準備工作已進入尾聲。

儘管雙方在議程上存在分歧，會談仍按計畫進行，這也加深外界對達成協議前景的疑慮。川普先前發出威脅，若無法達成協議，將對伊朗發動軍事打擊。

美國先前曾表示，希望討論內容涵蓋伊朗的飛彈陣容及其他議題；然而，德黑蘭則堅持會談僅聚焦其備受爭議的核計畫。目前尚不清楚雙方是否已化解這項分歧。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在被問及即將舉行的會談時告訴記者：「總統與全球各國打交道時，無論是盟友還是對手，外交手段永遠是他的首選。」

她重申川普的立場，即他一再明確要求伊朗必須達成「零核能力」的目標。

李威特說：「他想看看能否達成協議。我要提醒伊朗政權，儘管談判正在進行，身為全球史上最強軍隊的總司令，除了外交外，總統隨時都有多種手段可以動用。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天啟程前往阿曼。他的發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，德黑蘭將「以權威姿態進行磋商，目標是就核議題達成公平、雙方可接受且有尊嚴的理解」。

阿拉奇預計將在馬斯開特（Muscat）與川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），以及總統的女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）舉行會談。

在會談前夕，伊朗國營新聞電視台（Press TV）報導，該國最先進的長程彈道飛彈之一「「柯蘭沙爾4型」（Khorramshahr 4）已部署於伊斯蘭革命衛隊的一處地下飛彈基地。報導稱，該飛彈射程達2000公里，並能攜帶重達1500公斤的彈頭。

伊朗 川普 外交部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美對韓關稅調升暫無時程 白宮稱貿易團隊研議中

日本評價川習通話 警惕川普在4月訪陸時傾向對中融合路線

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

相關新聞

提振歐元國際地位！ECB研擬擴大開放流動性工具

路透報導，在投資人對美元地位質疑日深之際，歐洲央行（ECB）正研擬開放更多國家使用其流動性工具，以降低使用成本並簡化操作...

輝達向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

華爾街日報引述不具名知情人士報導，輝達（Nvidia）向川普政府發出警告，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺...

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多...

華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉（Julie Le，音譯），3日代表聯邦政府與移民及海關執法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。