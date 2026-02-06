快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

川普簽署綜合撥款法案 含逾14億美元支持台灣防衛

中央社／ 華盛頓5日專電

美國總統川普本週稍早簽署一項綜合撥款法案，內容包括撥款10億美元（約新台幣317億元）強化台灣安全合作、編列1.5億美元用於替換提供給台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於3億美元用於對台援助。

繼美國國會兩院相繼通過「2026綜合撥款法案」（Consolidated Appropriations Act, 2026）後，川普（Donald Trump）於3日將其簽署成法，結束聯邦政府局部關門長達4天的情況。這項綜合撥款法案包含國防撥款法案和國家安全、國務院及相關計畫撥款法案等5項法案。

根據法案文本，在「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan SecurityCooperation Initiative），這項款項可動用至2027年9月30日止。

「台灣安全合作倡議」旨在強化台灣自我防衛能力，以提升嚇阻、維持台海和平穩定，並降低對美軍部隊的風險。這與台灣自身的國防投資及美國其他安全援助和安全合作授權相互配合。

另外，法案也撥款1.5億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

不僅如此，法案文本指出，在「對外軍事融資計畫」（FMF）項下撥付的資金中，不少於3億美元應該用於對台援助。美國國務卿應和戰爭部長協調，將交付台灣防衛物資和相關服務列為優先事項。

法案內容還包括在「國家安全投資計畫」（NationalSecurity Investment Programs）項下所撥付的資金中，不少於400萬美元應供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用。這項計畫由美國在台協會（AIT）負責執行。

此外，法案寫道，本法提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣和由台灣當局管轄之島嶼的領土範圍及其社會、經濟制度的地圖。

台美於2015年簽署備忘錄成立「全球合作暨訓練架構」，旨在提供平台，讓台灣能貢獻國際事務、分享專業，並與理念相近夥伴攜手因應共同關切議題。日本、澳洲和加拿大近年陸續加入成為正式夥伴。

法案 美國在台協會 美國國防
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

日本評價川習通話 警惕川普在4月訪陸時傾向對中融合路線

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

相關新聞

輝達向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

華爾街日報引述不具名知情人士報導，輝達（Nvidia）向川普政府發出警告，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺...

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多...

華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉（Julie Le，音譯），3日代表聯邦政府與移民及海關執法...

付3.5萬「結婚」 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

佛州中區聯邦檢察官基歐（Greg Kehoe）4日宣布起訴11人，指他們涉嫌合謀招募美國軍人與中國公民「假結婚」，以規避...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。