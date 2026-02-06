轎車衝進洛杉磯華人超市釀3死6傷 初步排除蓄意攻擊

洛杉磯西木區（Westwood）一家華人超市今天午間發生重大意外，約70歲女性駕駛一輛賓士轎車衝入大華超市，造成3死6傷。警方初步排除蓄意攻擊，朝向交通事故調查。

「洛杉磯時報」報導，今天中午12時11分，鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的繁忙路口，一輛銀色賓士轎車撞入大華超市（99 Ranch Market）烘焙區，造成3名顧客當場死亡，6名傷者中有2人傷勢危急。

洛杉磯消防局（LAFD）表示，死者分別為42歲女性、55歲男性及30歲男性，3人皆非UCLA學生。消防局指出，肇事駕駛為年約70歲女性，她先在街上撞上一名自行車騎士，行駛約一個街區後衝入超市。

當局表示，這起事故看起來並非蓄意行為，相關單位正調查肇事駕駛是否因身體健康因素導致車輛失控。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，市府已派遣危機應變小組前往現場提供支援。

「洛杉磯時報」報導，多名目擊者表示，先聽到一聲如爆炸般的巨響，隨後感到地面震動；車輛衝入超市後，室內瞬間充滿粉塵，玻璃碎裂並冒出大量白煙。消防人員抵達時，發現多名受害者受困車底。

大華超市（99 Ranch Market）由台灣移民陳河源（Roger Chen）於1984年創立，40多年來在全美設立超過60家分店，主要服務亞裔族群，是全美最大的亞洲連鎖超市之一。