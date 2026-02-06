輝達向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）據傳向川普政府示警，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺市場需求。路透
輝達（Nvidia）據傳向川普政府示警，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺市場需求。路透

華爾街日報引述不具名知情人士報導，輝達（Nvidia）向川普政府發出警告，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺市場需求，使該公司重返高利潤中國市場的努力受挫。

報導表示，輝達向政府官員反映，對包括阿里巴巴和字節跳動在內的H200人工智慧晶片潛在客戶，美方提出的合規要求過於繁重，可能導致交易難以進行，破壞政府原先計劃從相關銷售抽成25%的構想。

知情人士透露，輝達也對官員表示，部分安全與使用限制將迫使客戶投入高昂的合規成本，從而削弱AI資料中心項目的經濟吸引力。

H200於2024年推出，性能不及輝達後續發布的Blackwell與Rubin晶片。川普政府批准出口，但鷹派人士認為H200算力仍足以影響AI競賽格局，國務院等部門內部因此推動收緊銷售管制。金融時報報導，國務院推動嚴格限制，已拖慢美方審批。

輝達警告，美方的限制性新措施與川普政府去年撤銷的拜登時期擴散規則有相似之處，最終反而可能助長華為發展壯大。

