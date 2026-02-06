加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多25%人力，並逐步退出英國、歐盟與澳洲市場，以削減成本、提升盈利能力戰略。

這家總部位於紐約的加密貨幣交易所周四在監管文件中表示，此次將裁減全球多達200個職位，受影響員工分布美國和新加坡等地。

Gemini成立於2014年，雖屬早期加密貨幣交易所之一，但始終未能取得顯著市占。該公司去年11月申報虧損1.595億美元，主要反映兩個月前啟動首次公開募股所產生的成本，以及大規模行銷支出。

Gemini共同創辦人溫克沃斯兄弟在部落格文章中指出：「出於多種原因，這些海外市場已被證明難以攻克，而組織和運營複雜性使公司資源吃緊，推高成本結構，拖慢發展速度。」

消息傳出之際，加密貨幣市場繼續下挫，比特幣跌破65,000美元，報64,195美元。Gemini未把價格下跌列為決策因素，但比特幣近月急挫，已持續衝擊整體產業。

Gemini股價周四下跌8.72%，至6.7美元。

溫克沃斯兄弟畢業於哈佛大學，早年憑藉與Facebook相關訴訟的和解金投入比特幣，成功累積加密財富。但Gemini的發展歷程並不平順，2023年曾面臨紐約州與證券交易委員會（SEC）的訴訟，凸顯其在高度波動市場中爭奪市占的困境。

隨著川普重返白宮、推動親加密政策，產業一度自醜聞與監管收緊陰霾中回溫。今年1月，SEC在雙方共同申請下撤銷對Gemini的執法行動，此前該公司已與紐約州達成和解。

溫克沃斯兄弟倆近年向支持川普與共和黨的政治行動捐款數百萬美元，包括以比特幣形式向自家政治募款組織捐出2,100萬美元。但比特幣近期下跌，已使該筆捐款價值縮水約500萬美元。

在營運調整方面，Gemini稍早通知客戶，自3月5日起，英國、歐盟與澳洲所有帳戶將轉為僅供提取模式，一個月後全面關閉；上述地區的新帳戶申請與所有獎勵計畫同步停用。