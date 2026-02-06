快訊

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

聽新聞
0:00 / 0:00

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
億萬富豪溫克沃斯兄弟掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多25%人力，並逐步退出英國、歐盟與澳洲市場。路透
億萬富豪溫克沃斯兄弟掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多25%人力，並逐步退出英國、歐盟與澳洲市場。路透

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多25%人力，並逐步退出英國、歐盟與澳洲市場，以削減成本、提升盈利能力戰略。

這家總部位於紐約的加密貨幣交易所周四在監管文件中表示，此次將裁減全球多達200個職位，受影響員工分布美國和新加坡等地。

Gemini成立於2014年，雖屬早期加密貨幣交易所之一，但始終未能取得顯著市占。該公司去年11月申報虧損1.595億美元，主要反映兩個月前啟動首次公開募股所產生的成本，以及大規模行銷支出。

Gemini共同創辦人溫克沃斯兄弟在部落格文章中指出：「出於多種原因，這些海外市場已被證明難以攻克，而組織和運營複雜性使公司資源吃緊，推高成本結構，拖慢發展速度。」

消息傳出之際，加密貨幣市場繼續下挫，比特幣跌破65,000美元，報64,195美元。Gemini未把價格下跌列為決策因素，但比特幣近月急挫，已持續衝擊整體產業。

Gemini股價周四下跌8.72%，至6.7美元。

溫克沃斯兄弟畢業於哈佛大學，早年憑藉與Facebook相關訴訟的和解金投入比特幣，成功累積加密財富。但Gemini的發展歷程並不平順，2023年曾面臨紐約州與證券交易委員會（SEC）的訴訟，凸顯其在高度波動市場中爭奪市占的困境。

隨著川普重返白宮、推動親加密政策，產業一度自醜聞與監管收緊陰霾中回溫。今年1月，SEC在雙方共同申請下撤銷對Gemini的執法行動，此前該公司已與紐約州達成和解。

溫克沃斯兄弟倆近年向支持川普與共和黨的政治行動捐款數百萬美元，包括以比特幣形式向自家政治募款組織捐出2,100萬美元。但比特幣近期下跌，已使該筆捐款價值縮水約500萬美元。

在營運調整方面，Gemini稍早通知客戶，自3月5日起，英國、歐盟與澳洲所有帳戶將轉為僅供提取模式，一個月後全面關閉；上述地區的新帳戶申請與所有獎勵計畫同步停用。

Gemini 比特幣 兄弟
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

妮可基嫚結束19年婚姻！切了鄉村歌王　爆將帶2女兒回澳洲生活

英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意

比特幣跌破7萬美元 黃金、白銀也再現跌勢

幣圈極度恐懼！比特幣跌破7萬美元「寫15個月來新低」…恐持續下探

相關新聞

輝達向川普政府抱怨：晶片出口新規過苛 將毀需求、壞抽成計畫

華爾街日報引述不具名知情人士報導，輝達（Nvidia）向川普政府發出警告，近期公布的對中國出口晶片新規過於嚴苛，恐將扼殺...

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

由億萬富豪溫克沃斯兄弟（Tyler和Cameron Winklevoss）掌控的加密貨幣交易所Gemini，計畫裁撤最多...

華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉（Julie Le，音譯），3日代表聯邦政府與移民及海關執法...

付3.5萬「結婚」 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

佛州中區聯邦檢察官基歐（Greg Kehoe）4日宣布起訴11人，指他們涉嫌合謀招募美國軍人與中國公民「假結婚」，以規避...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。