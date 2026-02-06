快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普提名的聯準會主席人選華許。美聯社
美國總統川普提名的聯準會主席人選華許。美聯社

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

在周四的聽證會上，民主黨參議員華倫要求貝森特承諾，上周五被提名為聯準會主席的華許，若未依照總統指示設定利率，不會遭到起訴或調查。

貝森特在參議院銀行委員會聽證會上回應華倫時說：「那取決於總統。」

華倫發問時提到，周末有報導指出，川普在華府一場晚宴上笑稱，若華許不降息就要被起訴。

華倫在聽證會上追問貝森特：「此時此地，你能不能承諾，如果川普提名到聯準會的華許沒有完全按照川普想要的方式降息，也不會被起訴、不會被司法部調查？」

在貝森特表示最終決定權在總統手中後，華倫回應說：「這本來應該是很容易的問題。如果那只是個玩笑，為什麼不直接說呢？」

貝森特答道：「那是個玩笑。他也拿你開玩笑呢，華倫參議員。大家都笑翻了。」

川普周三接受NBC新聞採訪時表示，如果華許曾表達升息意願，就不會被選中。

相關新聞

華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

川普總統4日接受國家廣播公司(NBC)訪問談到聯邦對於移民執法問題時說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉（Julie Le，音譯），3日代表聯邦政府與移民及海關執法...

付3.5萬「結婚」 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

佛州中區聯邦檢察官基歐（Greg Kehoe）4日宣布起訴11人，指他們涉嫌合謀招募美國軍人與中國公民「假結婚」，以規避...

態度放軟？川普：和州長市長通話融洽 但他們對外埋怨

川普總統4日在白宮橢圓形辦公室接受「國家廣播公司夜間新聞」(NBC Nightly News)專訪時說，上個月明尼亞波利...

多州立法 禁地方政府配合聯邦機關逮捕移民

華盛頓郵報4日報導，民主黨現正針對「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)28...

