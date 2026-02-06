美司法部揭假結婚案 前美軍收31萬元助中國人拿綠卡
美國司法部昨天揭露一起跨國詐騙案，11人涉嫌在美國安排軍人與中國移民假結婚，以協助對方取得居留身分，目前已遭起訴。另有4名前美國海軍承認參與，其中一人收取新台幣31萬元，4人正等待判決。
根據上週提交給佛羅里達州中區聯邦地方法院的起訴書，在其中一起案件中，佛州海軍後備役人員祖巴（Raymond Zumba）2024年收受1萬美元（約新台幣31萬元）與一名中國女子假結婚，之後又幫助招募其他同僚參與類似的假結婚騙局。
其中一名同僚被承諾分3階段給付報酬，先以1萬美元結婚，對方取得綠卡後再給2萬美元，最後離婚時另付5000美元。
假結婚事件發生的地點為佛州、紐約州、康乃狄克及內華達州，時間介於2024年3月至2025年2月。
美國司法部昨天透過聲明表示，這些人拍攝夫婦照，呈現「婚姻關係合法、夫妻恩愛」的假象，以製造提交給移民局的證據。這11人面臨的指控包括婚姻詐欺共謀罪、婚姻詐欺罪及共謀行賄等罪名，最高可判處5年有期徒刑。
根據起訴書，祖巴曾試圖賄賂佛州的海軍航空基地（Naval Air Station）官員，「為未經授權的人士偽造軍人身分證」。祖巴與線人會面，並以3500美元的代價換取2張假證件後隨即遭逮捕，證件也被當場查扣。
佛州傑克森維爾市（Jacksonville）是這起案件的重災區，美國檢察官格基歐（Gregory Kehoe）昨天在當地舉行的記者會上表示，這場詐騙案危及美國軍事設施的安全與保障。
