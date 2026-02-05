前妻要他出來面對 比爾蓋茲出聲談艾普斯坦檔案「出軌、染性病」指控

美國司法部1月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，微軟共同創辦人比爾．蓋茲被指與「俄羅斯女孩們」發生性行為後，試圖向妻子梅琳達隱瞞自己染上性病。梅琳達日前受訪時，影射兩人婚姻中有不堪回首的過往，而蓋茲與艾普斯坦的關係「仍有問題需要回答」。蓋茲本人4日表示，他「後悔」曾經認識艾普斯坦。

梅琳達日前接受美國國家公共廣播電台《Wild Card》播客節目訪問時表示，她與新曝光的內容毫無關係，並稱「至於仍然存在的那些疑問，我不知道，也無法完全了解，相關問題屬於那些人，包括我的前夫；該回答這些問題的人是他們，不是我。」

最新一批艾普斯坦檔案釋出後，蓋茲的辦公室隨即發表聲明，譴責相關說法「絕對荒謬且完全錯誤」，但他本人一直保持沉默，直到4日接受澳洲媒體《9News》訪問時，才親口否認這項指控為「不實」，並暗示艾普斯坦2013年寫下的這封電郵，可能是試圖勒索或誹謗他。

蓋茲說，艾普斯坦顯然寫了一封寄給蓋茲的電郵，而且從未寄出，「那封電郵是假的」。蓋茲接著表示：「我不知道他當時的想法是什麼。他是在試圖以某種方式攻擊我嗎？我對於與他相處的每一分鐘都感到後悔，也為自己那樣做道歉。」

蓋茲回憶，他於2011年認識艾普斯坦，曾多次與對方共進晚餐，討論對擬議科學計畫的投資事宜。他堅稱自己從未前往艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼，也沒有與任何女性發生關係。他說：「重點一直是，他認識很多非常富有的人，並聲稱可以讓他們為全球健康捐款。事後看來，這樣的做法行不通。」

蓋茲坦言，自己「愚蠢地花時間與艾普斯坦相處」，也是眾多後悔曾經認識他的人之一。他說，隨著更多事情曝光，會越來越清楚，儘管當初與對方往來是個錯誤，他卻與那類行為毫無關聯。

