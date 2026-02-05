聘僱作法涉歧視白人 川普政府要求法院強制調查耐吉

快訊

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

美國川普政府今天請求法院強制執行對耐吉（Nike）發出傳票，調查這家運動用品大廠的聘僱作法是否涉嫌歧視白人。

法新社報導，美國平等就業機會委員會（EqualEmployment Opportunity Commission，EEOC）在提交的文件中指出，耐吉「未完整提供所要求的資訊」，因此請求密蘇里州法院介入並強制發出傳票。

這份文件引述EEOC委員魯卡斯（Andrea Lucas）於2024年提出的指控，稱耐吉可能「透過對白人員工、求職者及培訓計畫採取差別待遇的模式或作法」而違反法律，並指出耐吉設定目標，要求高階職位的30%由種族及少數族裔人士擔任。

美國總統川普去年11月拔擢盧卡斯擔任EEOC主席。川普在2020年第一任期已任命她為委員。盧卡斯一向強烈批評推動多元、平等與包容（DEI）計畫。

耐吉形容EEOC的行動是「令人意外且不尋常的升級」，表示公司在調查過程中一直從事「廣泛且善意」合作。

耐吉在致法新社的電郵中表示，「我們已向EEOC提供數千頁資料及詳細書面回覆，並正持續提供更多資訊。」

耐吉強調，「我們致力於公平且合法的聘僱作法，並遵守所有適用法律，包括禁止歧視等相關規定」，稱公司相信其計畫合法，並將作出回應。

耐吉有時以社會與政治立場作為行銷訴求，曾推出以職業美式足球聯盟（NFL）前球員卡珀尼克（ColinKaepernick）為主角的大型廣告活動。卡珀尼克因抗議執法機構中的種族歧視而知名。

2018年耐吉與卡珀尼克合作的媒體宣傳活動，獲得「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動人士高度讚譽，但遭到川普及其他保守派人士嘲諷與抨擊。

