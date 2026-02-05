美最高法院放行加州選區重劃 民主黨有望增5席

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國最高法院今天准許加州使用新的選區劃分圖，該地圖旨在為民主黨增加5個國會席位，進而提升11月期中選舉民主黨從共和黨手中奪回聯邦眾議院控制權的機會。

大法官們拒絕加州共和黨要求阻攔該地圖的請求；這份地圖於去年獲得選民認可，旨在制衡德州一項類似的行動，後者意在為共和黨增加5個聯邦眾議院席位。

最高法院目前由保守派以6比3佔多數，並已於去年12月允許德州在今年的投票中使用其重新劃分的選區地圖。

加州共和黨和其他挑戰者則聲稱，該州在重新劃分聯邦眾議院選區邊界時，非法利用了種族因素。

最高法院今天發布的一句話裁定並未提供任何解釋，這在其以緊急程序審理的案件中相當常見。此次裁決中，沒有任何一位大法官公開表示反對。

重新劃分州內選區邊界的過程被稱為「選區重劃」（redistricting）。

加州的爭議代表了全國性選區重劃之爭的另一戰線。這場爭議始於去年，當時川普發起行動，敦促共和黨州議員重新繪製國會選區地圖，從德州開始，以協助在期中選舉中保住共和黨在眾議院的微弱多數。

最高法院去年12月裁定允許德州繼續推行新的選區地圖。

民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）在今天這項裁定出爐後於社群媒體發文表示：「川普說他『有權』在德州多拿5個國會席次。他發動了這場選區重劃戰爭。他輸了，11月他還會再輸一次。」

目前共和黨在國會兩院都僅握有微弱多數。若在11月選舉中失去眾議院或參議院任何一院的控制權，將危及川普的立法議程，並為由民主黨主導、針對總統的國會調查打開大門。

共和黨 地圖 美國最高法院
