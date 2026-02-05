快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

聽新聞
0:00 / 0:00

川普允字節跳動買H200晶片「輝達卡關」 路透：未接受美方銷售條件

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國大陸客戶，面臨重重關卡。路透
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國大陸客戶，面臨重重關卡。路透

路透社引述一位知情人士報導稱，川普政府願意允許中國大陸的字節跳動購買輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片，反而是輝達現在尚未同意美國政府所提議的一些規範買方的銷售條件。

這位消息人士說，美國政府約在兩周前表示可以核發輝達銷售H200晶片給字節跳動的許可證，反而是輝達尚未接受目前政府所提的「了解你的客戶」（KYC）要求。KYC要求的目的在確保中國軍方無法獲取H200晶片，另也包含其他一些條件。

此知情人士與另外兩個消息來源都對路透說，輝達目前正在與美國政府磋商，希望談定廣泛的、向中國大陸各公司銷售H200晶片的許可條件。

輝達面對KYC，成了美國政府與潛在客戶的中間人，且必須遵守美國的規範。一位發言人對路透表示，「我們無法單方自行決定接受或拒絕（美國政府的）許可條件」，「KYC很重要，問題不在KYC。美國企業要能實現任何銷售，相關條件必須在商業上可行」。

抖音母公司字節跳動是中國大陸最大的AI公司之一，路透沒能立即得到他們回應評論；美國商務部也未立即回應置評請求。

消息來源指出，因為美國總統川普已開綠燈，只要確認國家安全無虞，美國會准許輝達H200晶片賣到中國大陸，超微（AMD）的類似晶片也會放行。

美國 H200 輝達 字節跳動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

輝達進駐北士科權利金拍板 地上權年限採「50加20」

相關新聞

川普允字節跳動買H200晶片「輝達卡關」 路透：未接受美方銷售條件

路透社引述一位知情人士報導稱，川普政府願意允許中國大陸的字節跳動購買輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片，...

比爾蓋茲後悔與艾普斯坦往來 前妻：他仍欠交代

比爾蓋茲表示對與已故性犯罪者艾普斯坦相處的「每一分鐘」感到後悔；然而，這位微軟共同創辦人的前妻梅琳達表示，關於比爾蓋茲與...

比爾蓋茲陷淫魔案 前妻切割

美國司法部一月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

英美政壇動盪…艾普斯坦新檔案影響持續發酵 川普籲各界放下

美國總統川普今天再次呼籲美國人走出已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的陰影，儘管本案已導致一位...

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

白宮今天宣布，美國聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭（StephenMiran）已辭去在川普政府的經濟顧問職務。此舉兌現他...

被曝交往淫魔艾普斯坦 9高教知名學者忙切割「感到震驚」

根據司法部上周最新披露、逾300萬頁「艾普斯坦調查檔案」文件，至少又有九位高等教育知名學者以喝咖啡、電話交談和搭乘私人飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。