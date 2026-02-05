快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

回收舊行動電源換200元！來通訊行還能帶走一串衛生紙、兌換規則曝

人權觀察：川普侵蝕美國民主核心 世界走上回頭路

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

國際組織「人權觀察」在最新年度報告示警，美國總統川普以移民政策、削弱投票權，以及其他措施侵蝕美國民主核心，全球民主正倒退回數十年前水準，人權與自由飽受威脅。

法新社報導，「人權觀察」（Human Rights Watch）執行董事波洛琵雍（Philippe Bolopion）表示，全球民主現已回到1985年水準。俄羅斯、中國與美國的自由程度相較20年前更低，全球72%人口現處於威權統治。

波洛琵雍對記者表示：「難以置信的是，川普政府實際上破壞美國民主所有支柱，也破壞權力制衡機制。」他說：「我們看到美國瀰漫高度敵對的氛圍，民主品質正迅速下降。」

白宮尚未立即對置評請求做出回應。

報告還指出，川普政府採取依賴種族刻板印象的政策與言論，「擁抱與白人民族主義意識形態相契合的政策與論述」，對移民與庇護尋求者的待遇有違人權，包括明尼阿波利斯的2人死亡事件，以及將數百名移民遣送至薩爾瓦多一所以嚴苛條件聞名的大型監獄。

人權觀察也提到對疑似販毒船隻的攻擊，批評川普在委內瑞拉領導權交接的處理，「恐引發新的嚴重人權災難」。

川普曾表示，他在多起全球衝突中斡旋和平，應獲諾貝爾和平獎。人權觀察質疑，川普淡化俄羅斯在烏克蘭嚴重侵犯人權的行為，未實質因應發生在蘇丹的暴行，也未能向以色列施壓，要求停止在加薩的罪行。

人權觀察曾指控以色列實施種族滅絕，以色列則多次否認這項罪行指控。

報告還指出，中國當局系統性剝奪言論、宗教自由與其他權利，俄羅斯也進一步打壓異議人士與公民社會。

波洛琵雍表示，2026年「美國將上演對未來人權最激烈的攻防，影響將遍及全球」。

他說：「許多西方盟友因擔心關稅調升與弱化聯盟而選擇對美國行為保持沉默。我們迫切需要一個強大的全球聯盟來推動人權與基於規則的世界秩序。」

人權 美國 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

習近平通話川普 要求「務必慎重處理對台軍售問題」

美明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員

英智庫：伊朗不會放棄核計畫 賭川普厭惡長期戰爭

美中俄同日熱線 習近平要美慎重處理對台軍售問題

相關新聞

川普允字節跳動買H200晶片「輝達卡關」 路透：未接受美方銷售條件

路透社引述一位知情人士報導稱，川普政府願意允許中國大陸的字節跳動購買輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片，...

比爾蓋茲後悔與艾普斯坦往來 前妻：他仍欠交代

比爾蓋茲表示對與已故性犯罪者艾普斯坦相處的「每一分鐘」感到後悔；然而，這位微軟共同創辦人的前妻梅琳達表示，關於比爾蓋茲與...

比爾蓋茲陷淫魔案 前妻切割

美國司法部一月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

英美政壇動盪…艾普斯坦新檔案影響持續發酵 川普籲各界放下

美國總統川普今天再次呼籲美國人走出已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的陰影，儘管本案已導致一位...

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

白宮今天宣布，美國聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭（StephenMiran）已辭去在川普政府的經濟顧問職務。此舉兌現他...

被曝交往淫魔艾普斯坦 9高教知名學者忙切割「感到震驚」

根據司法部上周最新披露、逾300萬頁「艾普斯坦調查檔案」文件，至少又有九位高等教育知名學者以喝咖啡、電話交談和搭乘私人飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。