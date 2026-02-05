比爾蓋茲後悔與艾普斯坦往來 前妻：他仍欠交代

快訊

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導
比爾蓋茲（Bill Gates）。路透
比爾蓋茲表示對與已故性犯罪者艾普斯坦相處的「每一分鐘」感到後悔；然而，這位微軟共同創辦人的前妻梅琳達表示，關於比爾蓋茲與艾普斯坦的往來關係，仍有許多疑問待解。

法新社報導，美國司法部上週釋出的最新文件中，包含多名權貴與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間往來的電子郵件，內容往往揭露雙方交情匪淺、非法金錢往來以及私人照片。

在文件的郵件草稿中，艾普斯坦指稱比爾蓋茲（Bill Gates）曾有婚外情，且曾協助比爾蓋茲取得藥物以應對與俄羅斯女性發生性關係所帶來的後果，並多次促成比爾蓋茲與已婚女性的地下情。

億萬富豪慈善家比爾蓋茲在澳洲9News今天播出的訪談中表示：「我後悔與他共處的每一刻，並為此道歉。」

他說：「那封郵件根本沒寄出，內容全是假的。我不明白他當時在想什麼。他是不是想方設法要攻擊我？」

在與艾普斯坦調查案相關的數百萬份最新檔案釋出後，比爾蓋茲發言人也發表了類似的否認聲明。艾普斯坦已於2019年在獄中自殺身亡。

這名發言人說：「這些文件唯一證明的，只有艾普斯坦對無法與比爾蓋茲維持長久關係的挫折感，以及他為了陷害與抹黑他人，究竟能不擇手段到什麼程度。」

梅琳達（Melinda）接受全國公共電台（NPR）專訪時坦言，這批文件的曝光勾起了她「婚姻中某些非常、非常痛苦時光的回憶」。

她說：「對我個人而言，每當那些細節被提起時，都讓人感到難以承受。不論還有什麼未解的疑問，我甚至無法得知全貌，那些問題都應該去問當事人和我的前夫。應該由他們來回答那些事，而不是我。」比爾蓋茲與梅琳達已於2021年離婚。

比爾蓋茲告訴澳洲9News，他在2011年認識艾普斯坦，並在隨後3年間與他共進過數次晚餐，但從未造訪過艾普斯坦位於加勒比海的島嶼，也沒有與該案涉及的女性發生關係。

他說：「重點一直是，他認識許多非常有錢的人，並聲稱能說服他們捐款給全球衛生事業。現在回想起來，那那條路根本行不通。」

在艾普斯坦檔案中被提及不等於有罪，但這批文件卻揭露了公眾人物與他之間的關聯，而這些人往往撇清關係、甚至矢口否認。

