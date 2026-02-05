美眾院委員會通過法案 打破一中限制推與台太空合作

快訊

中央社／ 華盛頓4日專電

美眾議院委員會今天通過授權撥款法案，其中含強化與台灣太空合作的修正案。提案議員指出，美國現行的一中政策使美台太空合作受限，這項修正案將打破現況，並讓美方太空人員派駐台灣太空機構，提升台灣太空能力。

美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會今天通過大型「美國國家航空暨太空總署」（NASA）授權法案，並納入跨黨派的「台美太空援助法案」（TASA Act），強化與台灣的太空合作。

「台美太空援助法案」由共和黨眾議員希爾（French Hill）與民主黨議員阿莫（Gabe Amo）去年底提出，目的在突破美國現行一中政策對美台太空合作的限制，賦予NASA及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與台灣國家太空中心（TASA）直接合作的權限。

希爾在聲明中指出，這項法案將「為民用航太領域的美台合作打開大門」，合作範圍包括衛星計畫、太空探索與大氣研究。他表示，隨著台灣持續推動太空計畫，這項合作不僅展現美台夥伴關係，也彰顯美國對區域盟友的承諾，並鼓勵台灣持續投資太空發展。

法案規定，NASA與NOAA可與台灣在互利領域擴大合作，並提供管道讓美方人員自願派駐台灣太空機構。這將涵蓋衛星開發、太空探索及大氣和氣象計畫等領域。

法案也將幫助美國在印太區建立重要夥伴關係，並讓台灣獲得NASA專業知識與技術支持。

近年來，台灣積極投入太空發展，「太空三期計畫」自2019年啟動，預計10年內投入新台幣251億元，打造完整太空產業鏈。2023年宣布加碼超過400億元，投入低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場，以及人才培育。

「科學、太空暨科技」委員會今天通過的NASA大型授權法案將授權244億美元（約新台幣7725億元），並要求制定策略推進美國在近地軌道的發展方向。委員會主席巴賓（Brian Babin）表示，中國緊追在美國之後，正大舉投資太空，美國不能缺乏方向地發展。

法案仍需經參、眾兩院全院通過，並由總統簽署後才能生效，成為具法律約束力的授權條例。

