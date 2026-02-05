企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
美國男子勞斯（Ryan Routh）在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，意圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普未遂，今天法官宣判他終身監禁。
在2024年，距離美國總統大選不到兩個月，現年59歲的勞斯（Ryan Routh）在佛州西棕櫚灘（West PalmBeach）川普國際高爾夫球俱樂部（Trump InternationalGolf Club）外面，趁川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準川普，意圖暗殺他。
2025年9月，陪審團判定勞斯5項重罪成立，包含企圖刺殺等罪名。
今天在佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce），聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）宣判勞斯無期徒刑。
甘農表示：「很明顯你是有預謀的，策劃要奪走一條人命。」
在宣判庭上，勞斯戴著手銬、身穿囚服，發表一段漫無邊際的談話，但未提及案情本身。
勞斯的律師羅斯（Martin Roth）在聆聽判決後向媒體表示，打算為勞斯提起上訴。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明指出，勞斯今生再也無法重獲自由。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言