快訊

NBA／獨行俠又是重磅交易！戴維斯被賣到巫師 牽涉8球員5選秀權

今明晴暖周六寒流殺到 吳德榮：急探6度低溫台北10度 太平山有望追雪

企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國男子勞斯（Ryan Routh）在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，意圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普未遂，今天法官宣判他終身監禁。

在2024年，距離美國總統大選不到兩個月，現年59歲的勞斯（Ryan Routh）在佛州西棕櫚灘（West PalmBeach）川普國際高爾夫球俱樂部（Trump InternationalGolf Club）外面，趁川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準川普，意圖暗殺他。

2025年9月，陪審團判定勞斯5項重罪成立，包含企圖刺殺等罪名。

今天在佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce），聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）宣判勞斯無期徒刑。

甘農表示：「很明顯你是有預謀的，策劃要奪走一條人命。」

在宣判庭上，勞斯戴著手銬、身穿囚服，發表一段漫無邊際的談話，但未提及案情本身。

勞斯的律師羅斯（Martin Roth）在聆聽判決後向媒體表示，打算為勞斯提起上訴。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明指出，勞斯今生再也無法重獲自由。

川普 美國 法官
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員

習近平與川普通話：台灣問題是中美關係最重要議題 美方務必慎重處理

川普發文 稱與習近平熱線談到台灣

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

相關新聞

比爾蓋茲陷淫魔案 前妻切割

美國司法部一月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

英美政壇動盪…艾普斯坦新檔案影響持續發酵 川普籲各界放下

美國總統川普今天再次呼籲美國人走出已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的陰影，儘管本案已導致一位...

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

白宮今天宣布，美國聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭（StephenMiran）已辭去在川普政府的經濟顧問職務。此舉兌現他...

被曝交往淫魔艾普斯坦 9高教知名學者忙切割「感到震驚」

根據司法部上周最新披露、逾300萬頁「艾普斯坦調查檔案」文件，至少又有九位高等教育知名學者以喝咖啡、電話交談和搭乘私人飛...

淫魔艾普斯坦信託顯示 有意把1億遺產留給白俄裔女友

司法部上周公布的300萬頁「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)調查檔案裡，有一份名稱為「1953信託」...

聯準會溝通將減量？華許沉默登場 專家指「少說話」利弊並存

美國總統川普上周五以社群媒體貼文宣布，提名華許接替鮑爾出任聯準會主席，但與過往慣例不同，白宮未再安排發布活動，華許本人自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。