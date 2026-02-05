快訊

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
女子只是轉動脖子放鬆，沒想到就因此中風。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名女子只是習慣性「轉脖子」放鬆，沒想到竟然引發中風，甚至一度差點失明，讓她和家人都嚇壞了。

ODDITYCENTRAL報導，事發當天，費爾薩格（KayLynne Felthager）從賣場開車回家，因為覺得頭痛加上肩頸僵硬，轉動了一下脖子，試圖放鬆肌肉，當下還發出「喀」一聲。因為她很常做這個動作，雖然當下有一股異常的疼痛感，她卻沒有放在心上，就這樣回家了。

不過費爾薩格到家以後，疼痛不但沒有消失，還持續好幾天。她本來想靠止痛藥硬撐，卻在第五天時病情急速惡化。當天她在化妝時，右眼突然出現一道刺眼白光，接著就瞬間眼前全黑，短暫失明約15分鐘才恢復。她原以為只是偶發不適，沒想到隨後她就感到右半邊身體麻木刺痛，連說話能力都出問題。

丈夫察覺異狀後立刻將她送醫，這才知道費爾薩格中風了。醫師詢問後表示，女子應該是前幾天轉脖子時，導致頸動脈剝離，接著形成血栓才會引發中風。幸好血塊後來溶解，女子無須手術，也順利保住性命。

據台大醫院神經部資料顯示，頸動脈剝離較容易發生在年經人身上，通常都是因外傷造成的。發生頸動脈剝離的病人，可能會出現搏動性頭痛，或是頸部、下巴及喉部疼痛。如有類似症狀出現，民眾務必立即就醫，日常也應避免過度的頸部按摩，小心運動傷害。

中風
轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

